England zittert um Bukayo Saka: Achillessehnenverletzung trübt WM-Auftakt

Bukayo Saka laboriert an einer hartnäckigen Achillessehnenverletzung, die seine Teilnahme am WM-Auftakt gegen Kroatien gefährdet. Nationaltrainer Thomas Tuchel gibt zu, dass der Arsenal-Star noch nicht zu hundert Prozent fit ist. England setzt auf eine vorsichtige Belastungssteuerung, um Saka für das erste Spiel bereitzuhalten. Seine jüngsten Auswechslungen und die Unsicherheit über seinen Zustand sorgen für Besorgnis.

England s Nationalmannschaft startet mit gemischten Gefühlen in die Weltmeisterschaft 2026. Besonders im Fokus steht der状态 von Bukayo Saka , einem der Schlüsselspieler im Angriff. Der 24-jährige Flügelspieler von Arsenal London kämpft seit zwei Monaten mit einer hartnäckigen Achillessehnenverletzung , die kurz vor dem Turnierbeginn noch nicht vollständig auskuriert ist.

Nationaltrainer Thomas Tuchel äußerte sich offen über den Fitnesszustand seines Starspielers und räumte ein, dass Saka möglicherweise nicht alle Spiele des Turniers über die volle Distanz bestreiten kann. Im Vorfeld des Testspiels gegen Costa Rica in Orlando erklärte Tuchel, dass sowohl Saka als auch sein Verein Arsenal gemeinsam entschieden hätten, dass der Spieler trotz der Beschwerden auflaufen solle, auch wenn er nicht jede Trainingseinheit der Vorbereitungswoche absolvieren konnte.

Tuchel beschrieb den Zustand als einen Drahtseilakt: Saka arbeite sich weiter heran, habe bereits in der Endphase der Saison mit Schmerzen gespielt und dennoch hohes Niveau bewiesen, sei aber noch nicht zu einhundert Prozent fit. Es fehle noch an consecutive Trainingseinheiten, um die volle Spielstärke zu erreichen. Arsenal und Saka selbst seien sich der Verletzung bewusst gewesen und hätten eine sorgfältige Betreuung sichergestellt. England übernimmt nun diesen vorsichtigen Ansatz für das Turnier.

Beim Testspiel gegen Costa Rica plant Tuchel, Saka zumindest einzusetzen, obwohl er noch nicht von Beginn an spielen muss. Das oberste Ziel bleibt, den 24-Jährigen für das erste Gruppenspiel gegen Kroatien am 17. Juni um 22 Uhr fit zu halten. In den letzten vier von Arsenals fünf Saisonspielen wurde Saka jeweils ausgewechselt, und auch im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain, das Arsenal im Elfmeterschießen verlor, musste er vor Spielende vom Feld.

Diese Entwicklungen werfen Fragen auf, wie stark Saka bei der WM wirklich sein wird und ob England ohne seine volle Stärke auskommen muss. Tuchel und sein Stab müssen einen Plan B schmieden, falls der gefährliche Angreifer nur eingeschränkt verfügbar ist. Gleichzeitig hofft man, dass die Belastungssteuerung und die schrittweise Steigerung der Spielminuten dazu führen, dass Saka im Laufe des Turniers seine Bestform erreicht.

Die Mannschaft muss in der Zwischenzeit andere offensive Akzente setzen, um die Abwesenheit oder reduzierte Leistungsfähigkeit ihres Stars zu kompensieren. Die Vorbereitungsspiele bieten die Möglichkeit, alternative Aufstellungen und Taktiken zu testen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Die Gruppe Englands gilt als anspruchsvoll, und der Auftakt gegen Kroatien wird ein richtungsweisendes Spiel sein. Saka ist ein Spieler, der Spiele allein entscheiden kann, daher ist seine körperliche Verfassung von entscheidender Bedeutung für das englische WM-Abenteuer.

Fans und Medien beobachten jede Trainingseinheit und jede Äußerung des Trainers mit großer Aufmerksamkeit. Die Hoffnung ruht darauf, dass die vorsichtige Herangehensweise sich auszahlt und Saka schrittweise zu seiner Topform zurückfindet. Bis zum ersten Spiel bleibt etwas Zeit, aber die Unsicherheit bleibt ein Thema, das die englische Delegation beschäftigt. Die medizinische Abteilung arbeitet eng mit dem Spieler zusammen, um die bestmögliche Genesung zu gewährleisten.

Es bleibt abzuwarten, ob Saka im Auftaktmatch bereits von Anfang an auf dem Platz stehen wird oder zunächst auf der Bank Platz nimmt, um sich zu schonen. Diese Entscheidung wird maßgeblich von den letzten Trainingseinheiten abhängen. Die Mannschaftskameraden bekunden Solidarität und betonen, dass sie jeden Spieler in jeder Verfassung unterstützen werden. Dennoch ist klar, dass ein fitter Saka das Spiel der Engländer auf ein ganz anderes Niveau heben kann.

Die kommenden Tage werden zeigen, wie der Konflikt zwischen dem Wunsch nach sofortiger Wettbewerbsfähigkeit und der Notwendigkeit der langfristigen Gesundheit gelöst wird. England hofft, das Bestmögliche aus der Situation zu machen, während es die Risiken im Auge behält





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