Englands durchwachsener Test unter Tuchel: Spielpraxis trotz widriger Umstände

Die englische Nationalmannschaft startet mit einem unbefriedigenden Unentschieden in die Ära Thomas Tuchel. Auf dem holprigen Rasen in Tampa zeigen die Three Lions eine mangelnde taktische Disziplin, steigern sich aber in der zweiten Hälfte. Der Trainer und die Spieler relativieren die Leistung mit Verweis auf äußere Bedingungen und kurze Vorbereitungszeit.

Der erste Testspiel -Auftritt der englischen Nationalmannschaft unter ihrem neuen deutschen Trainer Thomas Tuchel fand unter schwierigen äußeren Bedingungen statt. Das Raymond James Stadium in Tampa, Florida, präsentierte sich mit einem holprigen und stumpfen Rasen, während die Temperaturen deutlich über 30 Grad lagen.

Diese Umstände spiegelten sich teilweise in der Leistung der Three Lions wider, die zwar ein Unentschieden erreichten, aber nicht überzeugten. Die Mannschaft zeigte in der ersten Halbzeit ein schwaches Spiel, in dem sich die Spieler häufig nicht an den vorgegebenen Matchplan hielten, zu oft die Positionen tauschten und zu viele lange Bälle und Flanken schlugen - eine Taktik, die nicht der üblichen Spielweise entsprach.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich das Team jedoch und zeigte mehr Biss und Aggressivität, was auch vom Trainer anerkannt wurde. Tuchel kritisierte den Freestyle-Charakter der ersten Hälfte, betonte aber gleichzeitig, dass die vielen Wechsel und die kurze gemeinsame Vorbereitungszeit - erst vier Trainingseinheiten - sowie die Platzverhältnisse das Spiel beeinträchtigten. Sein Zwischenfazit fiel daher durchwachsen aus: Er fand die Leistung "okay", war aber nicht "super-glücklich".

Kapitän Harry Kane relativierte ebenfalls und sprach von einem "ordentlichen Sieg", der durch den schlechten Rasen erschwert wurde. Jude Bellingham, der nicht in der Startelf stand, erklärte, dass das Team sich gut auf die Bedingungen eingestellt habe, und Tuchel dementierte jegliche versteckten Botschaften bezüglich der Aufstellung für das kommende EM-Eröffnungsspiel gegen Kroatien. Stattdessen lobte er Bellinghams Energie nach dessen Verletzungspause.

Insgesamt diente das Spiel primär der Vorbereitung und dem Sammeln von Spielpraxis unter suboptimalen Bedingungen, wobei die Mannschaftsrotation und die Umstände einen klaren Spielfluss verhinderten





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