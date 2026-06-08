Englands Geheimtest gegen Viertligisten: Tuchels ungewöhnliche WM-Vorbereitung

Thomas Tuchel plant ein geheimes Testspiel gegen Miami United, um die englische Nationalmannschaft auf die WM vorzubereiten. Der ungewöhnliche Gegner soll helfen, taktische Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu trainieren.

Thomas Tuchel , der englische Nationaltrainer, geht einen ungewöhnlichen Weg in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Wie mehrere englische Medien, darunter der Telegraph und The Sun, berichten, plant die englische Nationalmannschaft im Trainingslager in Florida ein geheimes Testspiel gegen den US-Viertligisten Miami United .

Das Duell soll wenige Tage vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien am 17. Juni stattfinden. Die Three Lions waren bereits Anfang der Woche in den USA angekommen und bereiten sich dort intensiv auf das Turnier vor. Zunächst stehen noch offizielle Testspiele gegen Neuseeland und Costa Rica auf dem Programm, die als letzte Härtetests dienen sollen.

Anschließend wird Miami United als Sparringspartner fungieren, um bestimmte taktische Elemente zu verfeinern. Auf den ersten Blick wirkt die Wahl eines Viertligisten überraschend, doch hinter der Entscheidung steckt ein klarer Plan. England will unter realistischen Bedingungen Standardsituationen, Spielzüge und taktische Abläufe trainieren - etwas, das innerhalb der eigenen Mannschaft nur eingeschränkt möglich ist. Verteidiger Dan Burn erklärte: Training ist manchmal schwierig, weil jeder weiß, was passiert.

Wenn wir Spielzüge oder den Spielaufbau trainieren, kennt jeder die Abläufe bereits. Genau deshalb soll die Einheit gegen externe Gegner helfen. In den USA wird eine solche Trainingsform als Scrimmage bezeichnet - ein inoffizielles Testspiel ohne offiziellen Wettbewerbscharakter. Für Tuchel bietet sich dadurch die Möglichkeit, seine Ideen unter Wettkampfbedingungen einzustudieren, ohne dabei wichtige Informationen für spätere Gegner preiszugeben.

Der Trainer möchte vor allem die Defensivarbeit und das Umschaltspiel testen, da Miami United als körperlich robuste Mannschaft gilt. Tuchel sorgte bereits mit seiner WM-Kaderauswahl für Diskussionen. Auf große Namen wie Phil Foden, Cole Palmer oder Harry Maguire verzichtete der frühere Chelsea-Coach überraschend. Stattdessen berief er Spieler, die spezielle Qualitäten mitbringen - etwa bei Standardsituationen oder Elfmetern.

Diese Entscheidung spiegelt Tuchels pragmatischen Ansatz wider, der auf Effizienz und Anpassungsfähigkeit setzt. Für England beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Die Mannschaft wird in Florida unter tropischen Bedingungen trainieren, um sich an die klimatischen Herausforderungen in Katar zu gewöhnen. Wenn es nach Tuchel geht, könnte ausgerechnet ein Test gegen einen Viertligisten den entscheidenden Feinschliff für den Angriff auf den WM-Titel liefern.

Die Spieler zeigen sich motiviert und sind bereit, unkonventionelle Wege zu gehen, um das ultimative Ziel zu erreichen: den ersten Weltmeisterschaftstitel seit 1966





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