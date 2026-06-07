Englands mühsamer Sieg: Trainer Tuchel kritisiert erste Halbzeit nach Testspiel gegen Neuseeland

Die englische Nationalmannschaft gewinnt in Tampa knapp gegen Neuseeland. Trainer Thomas Tuchel ist mit der ersten Halbzeit unzufrieden und analysiert die Probleme. Kapitän Harry Kane erzielt das Siegtor.

Die englische Nationalmannschaft, die Three Lions , zeigte im Testspiel gegen Neuseeland in Tampa , Florida, eine durchwachsene Leistung, die Trainer Thomas Tuchel sichtlich verärgerte. Harry Kane erzielte kurz vor der Halbzeitpause mit einem abgefälschten Kopfball das einzige Tor des Spiels.

Es war bereits sein 79. Länderspieltor. Trotz 71 Prozent Ballbesitz und 23 Torschüssen reichte es am Ende nur zu diesem einen mühsamen Treffer. Tuchel hatte wie angekündigt zur Pause die gesamte Mannschaft ausgewechselt und ließ danach kein gutes Haar an der ersten Hälfte.

Seine Analyse nach dem Abpfiff war deutlich: "Ich bin okay damit. Aber nicht wirklich happy. Mir hat die zweite Halbzeit besser gefallen als die erste. Wir hatten mehr Biss, waren aggressiver am und ohne Ball, haben mehr kreiert.

" Über die ersten 45 Minuten sagte er: "Wir haben zu viel Freestyle gespielt. Das hat unser Spiel verlangsamt und das Gegenpressing schwierig gemacht, weil wir nicht in den Positionen waren, die wir beim Angriff einnehmen wollten. Wir haben viele Flanken geschlagen, viele Weitschüsse - das ist normalerweise nicht unser Stil. Viele lange Bälle, lange Pässe.

Das war nicht Teil des Trainings in den vergangenen vier Tagen.

" Zur Einordnung verwies Tuchel selbst auf die schwierigen Umstände: "Viele unserer Spieler haben zuletzt im November zusammen gespielt - das ist ein halbes Jahr. Wir hatten nur vier gemeinsame Trainingseinheiten und haben die Mannschaft komplett durchgemischt, um jedem 45 Minuten zu geben. Dann kommen noch die Bedingungen, der Platz dazu - so kann es eben aussehen.

" Erschwerend kam der frisch verlegte Rasen im Raymond James Stadium hinzu. Tuchel beschrieb die Platzbedingungen als sehr schwierig: "Es war sehr schwierig zu spielen. Sehr uneben, sehr uneben. Es war schwer, den Ball zu bewegen und schnell zu kombinieren.

Wenn du die meiste Zeit den Ball hast, hilft dir das nicht.

" Noch fehlen Tuchel einige wichtige Akteure. Die Arsenal-Profis Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze und Noni Madueke, die erst in der vergangenen Woche das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain verloren, werden erst später zum Kader stoßen. Sie stehen für die Generalprobe am Mittwoch gegen Costa Rica zur Verfügung. Zur Leistung von Kapitän Harry Kane äußerte sich Tuchel jedoch zufrieden: "Das ist es, was er macht.

Er ist immer da zum Toreschießen. Am Ende ist es das entscheidende Tor. Wie immer, keine Geheimnisse. Harry ist in Topform.

" Der Sieg bleibt für England zwarStatistics, die Art und Weise des Erfolgs gibt jedoch Anlass zur Reflexion und zur Arbeit an der Spielkontrolle, insbesondere in der ersten Halbzeit. Die Three Lions müssen ihre Dominanz in Chancen umwandeln und das Spieltempo besser gestalten, um gegen stärkere Gegner nicht erneut in ähnliche Bedrängnis zu geraten





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