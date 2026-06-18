Englands Nervenstärke gegen Kroatien: Tuchel führt Three Lions zum Sieg

Die englische Nationalmannschaft besiegt Kroatien unter großem Druck und untermauert ihre WM-Ambitionen. Trainer Thomas Tuchel setzt trotz Skepsis auf ein homogenes Team und Harry Kane als überragenden Anführer.

Die englische Fußball nationalmannschaft steht im Spiel gegen Kroatien unter enormem Druck, präsentiert sich jedoch nervenstark. Die Mannschaft scheint bereit, die seit 60 Jahren andauernde titellose Durststrecke zu beenden.

Ein Schlüssel dazu ist Trainer Thomas Tuchel. Mit dem Sieg gegen Kroatien haben die Three Lions ihre Ambitionen unterstrichen. Sie besiegten einen erfahrenen Gegner, der bei der WM 2018 Vizeweltmeister wurde und 2022 in Katar den dritten Platz belegte. Das Spiel war eine echte Standortbestimmung.

Als die Kroaten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:2 ausglichnen, steckten die Engländer den Wirkungstreffer weg und zeigten eine deutlich bessere zweite Halbzeit. Der Sieg gewinnt zusätzlich an Wert, weil das englische Team unter großem Druck stand. Wie immer sind die Erwartungen im Mutterland des Fußballs riesig. Die Three Lions müssen nicht nur gewinnen, sondern auch überzeugen.

Der Anspruch ist nicht weniger als der Gewinn des WM-Titels. Die Fallhöhe war diesmal noch größer, da Tuchel hochkarätige Stars wie Phil Foden, Cole Palmer oder Trent Alexander-Arnold zu Hause ließ. Der Trainer, dem allein aufgrund seines deutschen Passes Skepsis entgegenschlägt, hat eine klare Spielidee, wie seine Mannschaft spielen und harmonieren soll. Hätte dies in Dallas nicht funktioniert, wäre die nicht zimperliche Boulevardpresse über die Three Lions und ihren deutschen Trainer hergefallen.

Englands Kapitän Harry Kane blieb cool, als sein in der Anfangsphase verschossener Elfmeter wiederholt werden musste - beim zweiten Anlauf traf er eiskalt. Kane führte Zweikämpfe tief in der eigenen Hälfte, kurz vor Schluss blockte er im Stil eines Innenverteidigers einen Schuss vor dem eigenen Tor mit dem Körper. Bei den letzten Europa- und Weltmeisterschaften war England immer nah dran, scheiterte aber jeweils knapp am großen Coup.

Nun hat das Team frisches Selbstvertrauen gesammelt, die Spielidee von Thomas Tuchel ist klar erkennbar. Der deutsche Trainer nominiert nicht nach Namen, sondern hat ein homogenes Mannschaftsgefüge zusammengestellt, in dem jeder seine Rolle kennt. Dazu kommt mit Harry Kane ein überragender Anführer, der sich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft befindet. Die Gelegenheit, die seit 1966 andauernde Durststrecke ohne Titelgewinn zu beenden, scheint so groß wie lange nicht - auch dank des so heftig kritisierten Thomas Tuchel





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