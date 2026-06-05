Englands WM-Star Kane könnte unter Druck stehen, Titelchancen schmälern

Die Einsatzzeiten des Kapitäns und Rekordtorschützen der Three Lions könnten im Turnier begrenzter ausfallen als erwartet. Hintergrund sind die erwarteten klimatischen Bedingungen. Während der WM werden hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit prognostiziert. Das könnte dem bereits 32 jährigen Stürmer zusetzen. Zudem kommt Kane mit einer außergewöhnlich hohen Belastung ins Turnier: In der vergangenen Saison absolvierte der Angreifer des FC Bayern insgesamt 4423 Spielminuten – mehr als jemals zuvor in seiner Laufbahn. Nach Informationen von Sky Sports möchte Tuchel deshalb vermeiden, seinen wichtigsten Offensivspieler zu überlasten. Ein Ausfall des Stürmers durch Erschöpfung oder gar eine schlimmere Verletzung würde die Titelchancen der als Favorit gehandelten Engländer erheblich schmälern. Von einer möglichen Schonung Kanes könnten vor allem Ivan Toney und Ollie Watkins profitieren.

Die Einsatzzeiten des Kapitäns und Rekordtorschützen (78 Tore/112 Länderspiele) der Three Lions könnten im Turnier begrenzter ausfallen als erwartet. Hintergrund sind die erwarteten klimatischen Bedingungen.

Während der WM werden hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit prognostiziert. Das könnte dem bereits 32 jährigen Stürmer zusetzen.

Zudem kommt Kane mit einer außergewöhnlich hohen Belastung ins Turnier: In der vergangenen Saison absolvierte der Angreifer des FC Bayern insgesamt 4423 Spielminuten – mehr als jemals zuvor in seiner Laufbahn. Nach Informationen von Sky Sports möchte Tuchel deshalb vermeiden, seinen wichtigsten Offensivspieler zu überlasten. Ein Ausfall des Stürmers durch Erschöpfung oder gar eine schlimmere Verletzung würde die Titelchancen der als Favorit gehandelten Engländer erheblich schmälern.

Von einer möglichen Schonung Kanes könnten vor allem Ivan Toney (30, Al-Ahli) und Ollie Watkins (30, Aston Villa) profitieren. Die beiden treffsicheren Angreifer gehören ebenfalls zum englischen Sturmaufgebot. Watkins erzielte in der vergangenen Saison 16 Treffer für Aston Villa und führte sein Team in die Champions League. Toney kam in Saudi-Arabien sogar auf 32 Tore.

Klappt es mit dem lang ersehnten Titel? England wartet seit Jahrzehnten auf einen großen internationalen Erfolg. Der bislang letzte Titelgewinn datiert aus dem Jahr 1966, als die Nationalmannschaft im WM-Finale Deutschland nach Verlängerung mit 4:2 besiegte. In jüngerer Vergangenheit scheiterte das Team mehrfach knapp: Im Endspiel der Europameisterschaft 2022 unterlag England Italien im Elfmeterschießen, zwei Jahre später, 2024, verlor die Mannschaft das EM-Finale gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung





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