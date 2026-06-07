Englands WM-Vorbereitung: Tuchel sucht noch nach Form und der optimalen Aufstellung

Thomas Tuchel ist nach dem müden Testspielsieg gegen Neuseeland nicht zufrieden. Die BBC mahnt, England müsse jetzt ernst machen. Gegen Costa Rica bietet sich die letzte Chance, die Wunschelf zu finden.

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel fand nach einem müden Auftritt in der brütenden Nachmittagshitze von Tampa, Florida, trotzdem gute Laune. Die Mannschaft hatte gerade ein knappes Testspiel gegen Neuseeland gewonnen, doch der Coach war mit dem Spiel nicht zufrieden.

In der ersten Halbzeit habe man nicht nach dem Plan gespielt, es sei zu viel Freestyle gewesen. Erst in der zweiten Halbzeit, als unter anderem Jude Bellingham kam, zeigte das Team mehr Tempo und Biss. Tuchel betonte jedoch, dass die Experimentierphase nun vorbei sein müsse, und forderte, dass England jetzt ernst macht und Schwung aufnimmt. Die BBC mahnte, dass die Uhr herunterticke.

Die Mannschaft sucht noch nach Form und der optimalen Aufstellung. Nach dem Spiel wechselte Tuchel zur Pause die komplette Mannschaft inklusive Torschütze Harry Kane aus. Gegen Costa Rica in Orlando am Mittwoch bietet sich die letzte Möglichkeit, die Wunschelf zu finden. Dann stehen auch die Champions-League-Finalisten Declan Rice und Bukayo Saka wieder zur Verfügung, die gegen Neuseeland geschont wurden.

Das bringe Energie und Qualität, so Tuchel. Er zeigte sich optimistisch, dass sich die Leistung gegen stärkere Gegner verbessern werde: "Je besser der Gegner wird, desto besser werden wir.

" Nach dem Spiel gegen Neuseeland forderte die BBC, dass England nun endlich die richtige Form finde. Tuchel, der für seine Kadernominierung bereits kritisiert wurde, gibt sich vorerst entspannt. Nach einem Regenerationstag am Sonntag habe man zwei Tage, um sich auf Costa Rica vorzubereiten. Einige Spieler würden mehr Minuten bekommen.

Der Sieg gegen Neuseeland war knapp und der Auftritt müde, doch Tuchel will das Positive mitnehmen. Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft geht in die heiße Phase, und die Zeit wird knapp. Das letzte Testspiel vor dem ersten Gruppenspiel gegen Irland in Dallas am 17. Juni muss zeigen, ob England bereit ist.

Tuchel ist überzeugt, dass seine Mannschaft im Turnierverlauf besser wird, doch die Zweifel bleiben, ob die ersten Spiele schon die nötige Stabilität zeigen. Die Mannschaft muss schnell together finden und die richtige Mischung aus Erfahrung und Jugend auf den Platz bringen. Mit Kane, Bellingham, Rice und Saka hat Tuchel einige Stars, die das Team führen können. Doch bislang fehlt es noch an der nötigen Konsequenz und dem Spielglück.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob England zu den Titelfavoriten gehört oder früh scheitert. Die Erwartungen an die Three Lions sind hoch, und Tuchel steht unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nach dem unsicheren Start in die Vorbereitung muss nun alles passen. Die WM in Katar rückt näher, und England will endlich den Titel holen.

Die Fans hoffen auf eine erfrischende Leistung gegen Costa Rica und einen überzeugenden Sieg. Doch Tuchel weiß, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt. Die Zeit rennt, und die letzten Tests sind entscheidend für den Turnierstart. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie das Potenzial hat, die Gruppenphase zu überstehen und im Knockout zu glänzen.

Mit jedem Training und jedem Spiel wächst die Chance, die richtige Abstimmung zu finden. Die Stimmung im Lager ist positiv, aber die Ergebnisse müssen nun folgen. Die WM kann kommen, England ist bereit, aber die Arbeit ist noch nicht getan





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