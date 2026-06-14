Englische Fußballnationalmannschaft vor Herausforderung bei der WM 2026

Die englische Fußballnationalmannschaft steht vor einer großen Herausforderung bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026. Die 'Three Lions' haben sich für die Endrunde qualifiziert und werden in der ersten Runde auf den Balkan-Staat Kroatien treffen.

Die englische Fußballnationalmannschaft steht vor einer großen Herausforderung bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 . Die 'Three Lions' haben sich für die Endrunde qualifiziert und werden in der ersten Runde auf den Balkan-Staat Kroatien treffen.

Die Kroaten sind in der Qualifikation ungeschlagen geblieben und haben bereits bei den letzten beiden Weltmeisterschaften überraschende Ergebnisse erzielt. Sie werden erneut als Darkhorses der WM angesehen. Im Kader der Kroaten befinden sich auch mehrere Bundesliga-Profi wie Josip Stanisic von Bayern München und Igor Matanovic von Freiburg. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.

Zusätzlich werden ausgewählte Partien von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das erste Spiel der Engländer gegen Kroatien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Engländer findet um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Die englische Mannschaft wird unter der Leitung von Nationaltrainer Gareth Southgate antreten, der sich für eine junge und dynamische Mannschaft entschieden hat. Die Engländer haben sich in der Qualifikation souverän durchgesetzt und werden nun ihre Fähigkeiten gegen die kroatische Mannschaft unter Beweis stellen. Die Kroatien-Debütanten werden erwartungsvoll auf ihre Leistung blicken und hoffen, dass sie überraschend stark agieren werden. Die englische Mannschaft wird unter Druck stehen, um ihre Titelchancen nicht zu gefährden.

Die kroatische Mannschaft wird sich alles abringen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Partie wird live im ZDF und im Joyn-Livestream übertragen und kann auch kostenlos auf ran.de verfolgt werden





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