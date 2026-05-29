Englische Nationalmannschaft hat Probleme mit Ticketverkäufen vor der WM 2026

Die englische Nationalmannschaft hat Probleme mit den Ticketverkäufen für ihre Vorbereitungsspiele vor der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Kader sind nominiert und zahlreiche Teams starten mit Blick auf das Turnier in den kommenden Tagen in ihre Vorbereitungsspiele.

Die Vorfreude auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigt, aber die englische Nationalmannschaft hat Probleme mit den Ticketverkäufe n für ihre Vorbereitungsspiele .

Die Kader sind nominiert und zahlreiche Teams starten mit Blick auf das Turnier in den kommenden Tagen in ihre Vorbereitungsspiele. Die englische Nationalmannschaft absolviert vor dem Turnier zwei Testspiele in den USA, aber die Ticketverkäufe bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Die Partie gegen Neuseeland am 6. Juni im Raymond James Stadium in Tampa könnte mehr als 50.000 Plätze leer lassen, obwohl die günstigsten Karten nur 72 US-Dollar kosten.

Auch die Unterstützung aus der Heimat fällt offenbar überschaubar aus, da nur rund 1.500 offizielle Mitglieder des "England Supporters Travel Club" die Reise nach Florida antreten werden. Die Situation ist auch beim zweiten Vorbereitungsspiel gegen Costa Rica am 10. Juni nicht viel besser, da nur etwa 12.000 Tickets verkauft worden sein sollen





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WM 2026 Englische Nationalmannschaft Ticketverkäufe Vorbereitungsspiele

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