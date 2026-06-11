Englische Nationalmannschaft schlägt Costa Rica mit 3:0

Die englische Nationalmannschaft hat ihre letzte WM-Generalprobe vor der WM 2026 erfolgreich bestanden. Sie gewann mit 3:0 gegen Costa Rica und zeigte sich selbstbewusst für den Auftakt gegen Kroatien.

Trotz einer witterungsbedingten Verspätung hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe bestanden. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel gewann ihren letzten Test in Orlando gegen Costa Rica mit 3:0 (1:0).

Declan Rice (9. ), Anthony Gordon (68. /Handelfmeter) und Ollie Watkins (87. ) schossen die Three Lions zum Sieg.

England hat seinen letzten Test vor der WM 2026 ohne Probleme gemeistert und sich beim deutlichen Sieg gegen Costa Rica Selbstvertrauen für den Auftakt gegen Kroatien geholt. Die Engländer waren das gesamte Spiel über drückend überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen, vergaben jedoch einige Großchancen. Kapitän Harry Kane von Bayern München stand wie gewohnt in der Startelf, blieb diesmal jedoch ohne Treffer und wurde in der 63. Minute ausgewechselt.

Das Spiel war mit einer Verzögerung von einer Stunde angepfiffen worden. Ein heftiges Gewitter mit Blitzeinschlägen in der Nähe des Stadions machte einen pünktlichen Anpfiff um 16 Uhr Ortszeit unmöglich





sportschau / 🏆 4. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Englische Nationalmannschaft Costa Rica WM-Generalprobe Thomas Tuchel Declan Rice Anthony Gordon Ollie Watkins Harry Kane Gewitter Philadelphia-Stadion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Weltmeisterschaft des Chaos“: Englische Fußballlegende übt scharfe Kritik an WM-Organisation in USAIan Wright bemängelt die Diskrepanz in der öffentlichen Kritik im Vergleich zur WM in Katar. Unterdessen meldete sich der afrikanische Schiedsrichter zu Wort, der nicht in die USA gelassen wurde.

Read more »

Online-Verfahren und englische Dokumente: Regierung will Schiedsgerichte stärkenDie deutschen Schiedsgerichte zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten sollen gestärkt werden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Reihe von

Read more »

Englische 'Three Lions' gegen Kroatien: WM-Auftakt im Free-TVDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher und die Frage, ob den Engländern der erste WM-Titel seit 1966 gelingen wird, wird in der Sommerendrunde beantwortet. Die 'Three Lions' haben sich nach einer souveränen WM-Qualifikation für das Turnier qualifiziert und sorgen mit der Nominierung des WM-Kaders für Aufsehen. Trainer Gareth Southgate hat dabei für Aufsehen gesorgt, indem er unter anderem auf Cole Palmer (FC Chelsea) und Phil Foden (Manchester City) verzichtet hat. Seine Nominierungen wurden auf der Insel durchaus heftig kritisiert, sogar von einem 'deutschen Spion' war mit Blick auf den Nationaltrainer die Rede. Nun bekommen Southgates Engländer direkt zum Turnierstart eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien.

Read more »

Klarer Sieg gegen Costa Rica: Englands WM-Generalprobe gelingtNur das Wetter macht Thomas Tuchel und Co. zunächst Probleme.

Read more »