Englische 'Three Lions' gegen Kroatien: WM-Auftakt im Free-TV

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher und die Frage, ob den Engländern der erste WM-Titel seit 1966 gelingen wird, wird in der Sommerendrunde beantwortet. Die 'Three Lions' haben sich nach einer souveränen WM-Qualifikation für das Turnier qualifiziert und sorgen mit der Nominierung des WM-Kaders für Aufsehen. Trainer Gareth Southgate hat dabei für Aufsehen gesorgt, indem er unter anderem auf Cole Palmer (FC Chelsea) und Phil Foden (Manchester City) verzichtet hat. Seine Nominierungen wurden auf der Insel durchaus heftig kritisiert, sogar von einem 'deutschen Spion' war mit Blick auf den Nationaltrainer die Rede. Nun bekommen Southgates Engländer direkt zum Turnierstart eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 rückt näher und die Frage, ob den Engländern der erste WM-Titel seit 1966 gelingen wird, wird in der Sommerendrunde beantwortet. Die 'Three Lions' haben sich nach einer souveränen WM-Qualifikation für das Turnier qualifiziert und sorgen mit der Nominierung des WM-Kaders für Aufsehen.

Trainer Gareth Southgate hat dabei für Aufsehen gesorgt, indem er unter anderem auf Cole Palmer (FC Chelsea) und Phil Foden (Manchester City) verzichtet hat. Seine Nominierungen wurden auf der Insel durchaus heftig kritisiert, sogar von einem 'deutschen Spion' war mit Blick auf den Nationaltrainer die Rede. Nun bekommen Southgates Engländer direkt zum Turnierstart eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien. Der Balkan-Staat war zuletzt bei den Endrunden immer weit gekommen, wurde 2018 in Russland Zweiter und vier Jahre später in Katar Dritter.

Die Kroaten marschierten ungeschlagen durch die Qualifikation und peilen erneut eine Überraschung bei der WM an. Im Kader der Kroaten sind auch mehrere Bundesliga-Profis wie Bayerns Josip Stanisic oder Freiburgs Igor Matanovic vertreten. Das Auftaktspiel der Engländer gegen Kroatien wird live im Free-TV übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen.

Das erste Spiel der Engländer findet um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt. Einen kostenlosen Liveticker zu England gegen Kroatien gibt es wie gewohnt auf ran.d





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