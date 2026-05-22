English Prisoner's Triumph: Boris Becker Takes 'International Sports Book of the Year' Prize

Boris Becker, a former Wimbledon champion and convicted of fraud, receives the "International Sports Book of the Year" award as his wife accepts it in his absence, acknowledging the help of care and the resilience of her family in his difficult post-conviction challenge.

London feiert Boris Becker (58). Aber Boris Becker darf nicht nach London! ... In der britischen Hauptstadt wurde er zur Wimbledon -Legende.

Dort wurde später auch sein tiefer Fall besiegelt. 2022 verurteilte ihn ein Gericht wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft. ... Jetzt wird Becker dort wieder als Sieger gefeiert: mit seinen Memoiren „Inside. Gewinnen, verlieren, neu anfangen“ gewinnt der dreifache Wimbledon-Sieger bei den „Sports Book Awards“ den Preis als „International Sports Book of the Year“.

... Ein Triumph mit Beigeschmack: Becker konnte die Auszeichnung im Cricket-Stadium Kia Oval in London nicht selbst entgegennehmen. ... Stattdessen erschien seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (49) am Donnerstagabend bei der Gala – und nahm den Preis in seinem Namen an.

Sie erklärte: „Mein Mann kann heute Abend leider nicht hier sein, ... ... ... Sie sagte, dass die beiden als Team alles schaffen und zeigte, dass die beiden hand in Hand stehen, da die Gewinner verhandeln.

... Auf der Leinwand wurden zuvor abgespielt Dankesrede von Becker gezeigt. ... Für ihn ist die Auszeichnung emotional.

Er sagt zu BILD: „Ich habe lange keinen Preis mehr gewonnen. Deshalb ist es für mich eine ganz besondere Freude. “ Und: „Ich konnte da zwei hochkarätige Sportler besiegen.





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