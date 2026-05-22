Enhanced Games in Las Vegas: Hajo Seppelt excluded, critics suspect political motives

The Enhanced Games in Las Vegas, a competition featuring doped athletes, have sparked controversy. Investigative journalist Hajo Seppelt, known for his doping revelations, was denied entry. Critics suspect political motives behind the exclusion.

Am Sonntag steigen in Las Vegas die sogenannten " Enhanced Games "- ein Wettkampf, bei dem gedopte Athleten antreten. Trotz hoher Preisgelder und großer Versprechen bleibt das Teilnehmerfeld überschaubar: 42 Sportlerinnen und Sportler gehen in den Disziplinen Laufen, Schwimmen und Gewichtheben an den Start.

Mit dabei sind auch zwei Deutsche: Schwimmer Marius Kusch (33) und Sprinter Michael Bryan (33). Kurz vor dem Start sorgt jedoch eine andere Nachricht für Aufsehen. Der bekannte deutsche Investigativ-Journalist Hajo Seppelt (63) erhält keinen Zutritt zur Veranstaltung. Sein fristgerecht eingereichter Akkreditierungsantrag wurde abgelehnt.

Als Begründung heißt es offiziell, die Kapazitäten seien ausgeschöpft. Diese Erklärung wirft Fragen auf. Kritiker vermuten, dass die Organisatoren um Gründer Aron D’Souza kritische Berichterstattung vermeiden wollen - und unliebsame Stimmen lieber draußen halten. Denn: Der ARD-Reporter hat sich weltweit einen Namen mit seinen Doping-Enthüllungen gemacht.

Andererseits könnte man sich auch fragen, wovor die Organisatoren Angst haben. Schließlich ist bei den Enhanced Games ja nichts aufzudecken. Alle dopen





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