Enie van de Meiklokjes: Die Moderatorin von "Das große Backen - Die Profis" 2026

Enie van de Meiklokjes ist die Gesichtsperson von "Das große Backen - Die Profis" 2026 bei Sat.1. Sie ist eine erfahrene Moderatorin, eine begabte Backerin und Autorin.

Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist die Gesichtsperson von "Das große Backen - Die Profis" 2026 bei Sat.1 . Die 51-jährige Frau ist nicht nur eine erfahrene Moderatorin , sondern auch eine begabte Backerin und Autorin .

Im Jahr 2026 wird sie durch die siebte Staffel der Sendung führen und die Teilnehmer an dem Wettbewerb gegeneinander antreten lassen. Der Gewinner erhält den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck. Die Sendung wird mittwochs um 20.15 Uhr im TV übertragen. Enie van de Meiklokjes ist seit 2012 Teil des Rate-Teams der Quizshow "Meister des Alltags" und moderiert seit 2013 "Das große Backen" sowie die Ableger des Formats.

Sie hat auch ihre Backkünste in "Sweet & Easy - Enie backt" entfaltet, wo sie regelmäßig neue Köstlichkeiten präsentiert. Bedauerlicherweise gibt es derzeit keine neuen Folgen der Sendung. Enie van de Meiklokjes hat sich auch als Autorin einen Namen gemacht, insbesondere durch ihre erfolgreichen Rezeptbücher zur gleichnamigen Sendung.

Ferner veröffentlichte sie mehrere Bücher über kreative Gestaltung in ihrer "Handmade mit Enie"-Bücherreihe. Enie van de Meiklokjes ist für ihre auffällige Haarfarbe und Kleidung im Retro-Stil bekannt. Über persönliche Themen spricht sie jedoch nur selten. Ihren Mann Tobias Stærbo und die gemeinsamen Zwillinge hält sie weitgehend aus dem öffentlichen Blickfeld.

Sie veröffentlicht überwiegend Beiträge zu beruflichen Projekten und ehrenamtlichen Aktivitäten. Gelegentlich erscheinen dort aber auch einzelne Aufnahmen aus ihrem Familienalltag. Aktuell folgen Enie van de Meiklokjes über 72.000 Personen auf der Social-Media-Plattform





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enie Van De Meiklokjes Das Große Backen - Die Profis Sat.1 Moderatorin Backerin Autorin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa-Aktie höher: Eurowings gibt Steuersenkung nicht komplett an Kunden weiterDie Fluggesellschaft Eurowings will die Absenkungen bei der Luftverkehrsteuer nicht vollständig an die Passagiere weitergeben.

Read more »

Überlastung: Das steckt wirklich hinter Nazan Eckes' RTL-AusEnde 2022 beendete Nazan Eckes die Zusammenarbeit mit RTL. Über die Beweggründe spricht die Moderatorin nun ganz offen im Interview.

Read more »

Bevorstehende Waldbrandsaison: EU will Rekordzahl an Feuerwehrleuten bereitstellenFür die bevorstehende Waldbrandsaison in Europa hat die EU die Entsendung ihres bisher größten Einsatzkontingents angekündigt.

Read more »

Rentenreform: Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einführen - Kritik und GegenargumenteDie Arbeitsministerin, Bärbel Bas, fordert die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung. Sie argumentiert, dass wenn alle Beamte einzahlen, dann würden die Einnahmen der Rentenkasse steigen und die Rente für alle stabiler und gerechter finanziert werden. Doch Ökonomen und Politiker warnen vor den finanziellen Auswirkungen und den strukturellen Problemen des Rentensystems. Die Reform würde die Finanzprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung nicht lösen, sondern eher verschärfen. Es gibt auch Stimmen, die die Idee als "finanzielle Katastrophe" bezeichnen.

Read more »