Enkel tötet Oma nach Gelddiebstahl: achteinhalb Jahre Jugendstrafe für Mord

Ein 20-Jähriger wird wegen Mordes an seiner Großmutter verurteilt. Er hatte sie in ihrem Haus in Besdorf mit 81 Messerstichen getötet, nachdem sie ihn beim Tresor-Diebstahl ertappte. Das Landgericht Itzehoe verhängte eine Jugendstrafe von achteinhalb Jahren.

Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde wegen Mord es an seiner Großmutter zu einer Jugendstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Das Landgericht Itzehoe sah es als erwiesen an, dass der 20-jährige Angeklagte in der Nacht vom 26. auf den 27.

Oktober 2025 in das Haus seiner Großmutter in Besdorf eindrang, um Geld zu stehlen. Als Sabine R. (†65) ihren Enkel beim Plündern ihres Tresors ertappte, attackierte er sie mit einem Messer. Die Ermittler dokumentierten später 81 Stichverletzungen am Körper der 65-Jährigen, die an den Folgen der Tat starb. Die Frau war Betreiberin eines Campinghofs, der unter anderem bei Besuchern des Metalfestivals Wacken beliebt war.

Der Enkel kam nach der Festnahme in Untersuchungshaft und musste sich nun vor Gericht verantworten. Die Jugendkammer verurteilte ihn wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von achteinhalb Jahren Gefängnis. Das Jugendstrafrecht sieht eine Höchststrafe von maximal zehn Jahren vor, bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sind es 15 Jahre. Das Gericht gewährte dem Verurteilten einen Haftrabatt, weil seine Steuerungsfähigkeit wegen Drogenkonsums erheblich vermindert war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig





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Mord Enkel Großmutter Tresor-Diebstahl Jugendstrafe

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