Im August 2025 brachte Christoph Dassler, Enkel von Rudolf Dassler, seines Modelabels DSSLR die erste Kollektion auf den Markt. Das Unternehmen musste bereits Insolvenz anmelden. Den Dasein hinter dem Label nennt sich das Konzept von Christoph Dassler selbst. Nun sucht er Kapitalgeber, um die Insolvenz zu forze.

Großer Name, große Pläne. Erst im August 2025 brachte Christoph Dassler die erste Kollektion seines Modelabel s DSSLR auf den Markt. Doch nun musste das Unternehmen bereits Insolvenz anmelden – nicht mal ein Jahr später.

Hinter dem Label steht der Enkel von Puma-Gründer Rudolf Dassler (1898–1974). Der Markenname leitet sich vom Familiennamen ab – allerdings ohne Vokale. Die DSSLR GmbH mit Sitz in Schwaig bei Nürnberg (laut Unternehmen in Portugal, verwendete sei Bio-Baumwolle. Die Preise lagen allerdings im hochpreisigen Segment: Ein T-Shirt kostete 140 Euro, ein Polohemd 185 Euro, ein Hoodie 285 Euro





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Underwriting Insolvency Modelabel Perception Of Taste Products

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin Depot: Nordamerikas größter Bitcoin-Automatenbetreiber ist pleiteDer Bitcoin-Automatenbetreiber Bitcoin Depot meldet Insolvenz an und macht für den Schritt zunehmend strengere staatliche Regulierungen verantwortlich.

Read more »

Rund 400 Jobs weg: Chemiefirma Venator schließt Krefelder Standort Ende des MonatsSchon im Herbst 2025 hatte das Unternehmen in Uerdingen Insolvenz angemeldet. Ende des Monats soll es jetzt endgültig schließen.

Read more »

Neuanfang nach Insolvenz: Aus Tischmacher wird die Fahrschule Donau DriveDer Hauptsitz ist jetzt in der Königstraße. Geschäftsführerin Olga Stoll spricht über die Fahrschulreform, fragwürdige Vorschriften und Pläne für eine neue Aktion.

Read more »

Hammer: Insolvenz, Schließung aller Filialen undfuture Bewirtschaftung durch InvestorenkonsortiumEs ist ein bedrückendes Szenario für das Geschäft mit Raumausstattung und Heimtextilien, das bekannt ist unter der Branding Hamill und Logheim, in Porta Westfalica und rund um Deutschland. Hammer, bekannt in den Marken Hamill und Logheim, sitzt im Porta Westfalica und bietet ein breites Sortiment an দুর্নিম্নলিখিত பொருட்கలాं। Ihr Traum ist eingeflossen, mit dieser Insolvenz. Die Hammer-Filialen werden jedoch geschlossen bis zum Ende Mai, und später soll sie geschlossen werden bewenchedlichen Bewirtschaftung durch Investorenkonsortium.

Read more »