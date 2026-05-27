Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown kehrt zurück - deutsche Fans hatten andere Befürchtung

Der Trailer zu 'Enola Holmes 3' hat eine große Befürchtung der deutschen Fans entkräftet. Der dritte Teil der Reihe basiert auf der Buchreihe 'The Enola Holmes Mysteries' und wird von Millie Bobby Brown in der Hauptrolle gespielt. Der Film erscheint exklusiv auf Netflix.

Am 1. Juli 2026 kehrt Millie Bobby Brown in ihre Paraderolle zurück und setzt Netflix auf einen seiner größten Stars. Doch die deutschen Fans hatten eine andere Befürchtung.

Der Trailer zu 'Enola Holmes 3' beginnt mit einem unerwarteten Bild: Enola Holmes in einer Hochzeitsszene. Im dritten Teil hat Sherlocks jüngere Schwester London verlassen und findet sich in einem Fall wieder, der verworrener und riskanter ist als alle vorherigen. Ihr Privatleben und ihre beruflichen Ambitionen stehen diesmal gleichermaßen auf dem Spiel. Regie führt Philip Barantini, der mit der Emmy-prämierten Netflix-Miniserie 'Adolescence' international auf sich aufmerksam machte.

Als Enola ist erneut Millie Bobby Brown zu sehen. An ihrer Seite spielen Louis Partridge, Henry Cavill und Helena Bonham Carter. Die Reihe basiert auf der Buchreihe 'The Enola Holmes Mysteries' von Nancy Springer. Fans befürchteten, ob die Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown namens Carlotta Pahl weiterhin der Rolle der Enola Holmes ihre Stimme leiht. Der dritte Teil der Enola Holmes-Reihe erscheint exklusiv auf Netflix





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enola Holmes Millie Bobby Brown Netflix Trailer Buchreihe Synchronsprecher

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(S+) Dschingis Khan: Der Mann aus der Hölle, der sogar Berlin bedrohte»Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht«: Bei Dschingis Khan denken viele an eine alte Band und deren Hit – dabei ließ der Mongolenherrscher Millionen Menschen massakrieren. Forscher enträtseln den Jahrtausendschlächter.

Read more »

Der Arzt der Stars: Dr. Dr. Andreas Dorow über die Brust-OPs der Geiss-TöchterDer Star-Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow hat sich bei BILD über die Brust-OPs der Geiss-Töchter geäußert. Der 53-jährige Arzt räumt mit alten Beauty-Mythen auf und erklärt die Details hinter den Eingriffen.

Read more »

„Überrascht von der Härte”: Fender geht gegen Nachbauten der berühmtesten E-Gitarre der Welt vorEin Gerichtsurteil ermöglicht dem US-Hersteller Fender ein strenges Vorgehen gegen die Konkurrenz. Zahlreichen Herstellern drohen bei einem Nachbau der berühmten E-Gitarre Stratocaster nun hohe Strafen und die Vernichtung ihrer Lagerbestände.

Read more »

Sven Hannawald: Der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewannSven Hannawald, ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, ist bekannt geworden, als er den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee 2001/02 gewann. Er ist der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewann. Hannawald hat auch einen Weltcupsieg in Österreich gefeiert und insgesamt 330 000 Euro von Sponsoren und Verbänden erhalten.

Read more »