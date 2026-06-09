Enola Holmes 3: Neuer Trailer zeigt aberwitziges Krimi-Abenteuer an malerischen Kulissen Maltas

Im dritten Teil der Netflix-Reihe muss Enola Holmes ihre Hochzeit unterbrechen, um ihren entführten Verlobten zu retten. Ein erster langer Trailer gewährt spannende Einblicke in das neue Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown, das diesmal im sonnigen Malta statt im viktorianischen England spielt. Prominente Rückkehrer wie Sherlock Holmes und Dr. Watson sowie ein humorvoller Plot machen den Film zu einem vielversprechenden Sequel.

Seit 2020 ist Millie Bobby Brown neben ihrer ikonischen Rolle als Eleven in Stranger Things auch das Gesicht einer weiteren erfolgreichen Netflix -Reihe. Die Krimi - Abenteuer filmreihe um die junge Detektivin Enola Holmes erfreut sich großer Beliebtheit, und nun steht der dritte Teil vor der Tür.

Ein erster, langer Trailer gibt spannende Einblicke in das, was die Zuschauer erwartet. Die Handlung knüpft an die vorherigen Filme an: Enola Holmes, die jüngere Schwester des berühmten Detektivs Sherlock Holmes, plant ihre eigene Hochzeit. Der besondere Tag wird jedoch jäh unterbrochen, als ein neuer Fall ihr Privatleben mit ihrer Berufung als Detektivin vermischt - denn ausgerechnet ihr Verlobter, Lord Tewkesbury, wird entführt.

Enola muss sich erneut auf die Suche machen, um ihn zu retten und möglicherweise noch rechtzeitig zur Hochzeit zu erscheinen. Laut Trailer entwickelt sich daraus ein aberwitziges Krimi-Abenteuer in einer völlig neuen Kulisse: Statt im grauen, nebligen Großbritannien des 19. Jahrhunderts führt uns die Geschichte dieses Mal an sonnige, hitzige Orte nach Malta. Während Tewkesbury vergeblich auf seine Braut in spe wartet, stürzt sich Enola in die Ermittlungen.

Die Regie übernimmt erneut Harry Bradbeer, der auch für die ersten beiden Teile verantwortlich zeichnete. Das Drehbuch wurde wieder von Jack Thorne geschrieben. Prominente Rückkehrer sind unter anderem Helena Bonham Carter als die unkonventionelle Mutter Eudoria sowie Henry Cavill als der titelgebende Sherlock Holmes. Nach einer Post-Credit-Szene in Enola Holmes 2 kehrt zudem Louis Partridge als Dr. John Watson zurück.

Weitere neue und wiederkehrende Charaktere wurden für den dritten Teil besetzt. Für Fans, die nach weiteren Fortsetzungen hoffen, gibt es Grund zur Zuversicht: Obwohl Netflix bisher keine offiziellen Pläne für Enola Holmes 4 bestätigt hat, existieren mit den bis dato neun Bänden umfassenden Romanvorlagen von Nancy Springer reichlich Quellmaterial für potenzielle weitere Filmabenteuer mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle.

Der dritte Teil verspricht also nicht nur eine gelungene Mischung aus Spannung, Humor und historischem Flair, sondern auch eine visuelle Abwechslung durch das maltesische Setting





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