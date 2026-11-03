Enrique Cerezo im Vorfeld: Atlético Madrid trifft auf Bayern München in der Champions League

Atlético-Präsident Enrique Cerezo blickt auf die bittere Niederlage 1974 zurück und lobt Vincent Kompany. Das Duell mit Bayern München ist ihm ein großes Anliegen.

Das anstehende Champions-League-Duell zwischen Atlético Madrid und dem FC Bayern München am kommenden Dienstag steht im Fokus des spanischen Traditionsvereins. Enrique Cerezo, der seit 2003 den Klub führt, empfing Vertreter der Presse in seinem Büro innerhalb des Metropolitano-Stadions in Madrid. Der 78-jährige Präsident nutzte die Gelegenheit, um seine langjährigen Erinnerungen an den deutschen Rekordmeister zu teilen und die aktuelle Situation seines Teams einzuordnen.

Bittere Erinnerung an das Jahr 1974

Als der Interviewer nach spezifischen Erinnerungen an die deutsche Mannschaft fragte, verwies Cerezo unmissverständlich auf das Jahr 1974. In diesem Jahr erlebte er eine der schmerzlichsten Niederlagen seiner Karriere als Fan von Atlético. Im Finale des Europapokals der Landesmeister, dem Vorgängerwettbewerb der heutigen Champions League, führte Atlético während der Verlängerung bereits mit einem Tor Vorsprung. Die Hoffnung auf den Titel schien greifbar nahe zu sein, bis der deutsche Abwehrspieler Schwarzenbeck in der 120. Spielminute einen Weitschuss abfeuerte und den Ausgleich zum 1:1 markierte.

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Daraufhin war ein Wiederholungsspiel erforderlich, das zwei Tage später erneut im Brüsseler Heysel-Stadion ausgetragen wurde. In diesem entscheidenden Match gewann Bayern München als erster deutscher Klub den prestigeträchtigen Pokal. Für Atlético blieb der Triumph bis heute verwehrt, was eine tiefe Sehnsucht im Verein nährt. Cerezo betonte, dass diese Motivation besonders groß sei, da das Finale der Champions League im Jahr 2027 im eigenen Stadion Metropolitano in Madrid stattfinden wird.

Lob für Kompany und Bewunderung für deutsche Legenden

Cerezo würdigte den FC Bayern München als einen der größten Klubs Europas, der nicht nur wirtschaftlich seit vielen Jahren exzellente Arbeit leistet. Besonders hervor hob er die Leistungen von Trainer Vincent Kompany, der eine tolle Arbeit bei der Münchner Mannschaft verrichte. Er erinnerte sich dabei an vergangene Begegnungen und nannte Gerd Müller als Beispiel für deutsche Exzellenz. Müller habe Tore quasi am Fließband erzielt und gelte als absolute Legende des Sports.

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Neben Gerd Müller nannte Cerezo auch Franz Beckenbauer als weitere ikonische Figur, die er hoch schätze. Als langjähriger Filmproduzent und ehemaliger Vorstand sah er es als besondere Chance, deutsche Talente für seinen Verein zu gewinnen. Er bedauerte, dass bisher nur wenige Deutsche für Atlético gespielt haben. Während Real Madrid Namen wie Günter Netzer, Paul Breitner und Antonio Rüdiger vorweisen kann, waren bei Atlético lediglich Bernd Schuster von 1990 bis 1993 sowie Mirko Votava von 1982 bis 1985 aktiv.

Stabilität durch Diego Simeone seit 2011

Ein wesentlicher Unterschied zur Vergangenheit liegt in der Stabilität der sportlichen Leitung. Mit Diego Simeone verfügt Atlético über den dienstältesten Trainer in den europäischen Top-Fünf-Ligen. Simeone ist seit 2011 an der Seitenlinie tätig, was im modernen Fußball als ungewöhnlich gilt. Cerezo erinnerte daran, dass der Verein in einer früheren Phase binnen kurzer Zeit sieben verschiedene Trainer entlassen musste. Die langjährige Zusammenarbeit mit Simeone wurde daher als großes Glück für den gesamten Verein bezeichnet.

Der argentinische Coach hat Atlético wiederbelebt und dafür gesorgt, dass der Verein nun bereits zum 14. Mal in Folge an der Champions League teilnimmt. Cerezo erklärte, dass man im Verein von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel lebe, genau wie es Simeone predigt. Es werde nicht über Nachfolger gesprochen, sondern gemeinsam mit dem aktuellen Trainer in die Zukunft geblickt. Diese Philosophie vermittle Leidenschaft und Herz, Eigenschaften, die jeder gute Fan an seinem Verein schätze.

Spanisches Ligasystem vs. deutsche Diskussionen

Beim Thema Ligaspiele zog Cerezo klare Vergleiche zwischen Spanien und Deutschland. In Deutschland wird aktuell über Play-off-Spiele diskutiert, um die Bundesliga spannender zu gestalten. Ein solches System wäre laut Cerezo in Spanien jedoch unmöglich. In den vergangenen zwölf Jahren hätten drei verschiedene Vereine die Meisterschaft gewonnen: Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid. Selbst in Jahren, in denen Lionel Messi beim FC Barcelona oder Cristiano Ronaldo bei Real Madrid spielten, sei die Spannung erhalten geblieben.

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Aktuell bestätigt sich diese Einschätzung durch die Tabellenführung. Der FC Barcelona führt die spanische Liga mit zwei Punkten Vorsprung vor Atlético Madrid an. Tabellendritter ist Real Madrid mit einem Rückstand von drei Punkten auf Barcelona. Auch in der Bundesliga herrscht noch Spannung, wobei Bayern und Borussia Dortmund mit jeweils 18 Punkten vorn liegen. Der SC Freiburg als Dritter hat nur zwei Zähler Rückstand auf dieses Spitzenduo, was zeigt, dass das Titelrennen auf beiden Seiten der Pyrenäen intensiv bleibt.