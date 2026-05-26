Enrique Riquelme stellt Präsidentschaftskandidatur bei Real Madrid vor - Verspricht zwei internationale Mega‑Stars und kritisiert aktuelle Führung

Der 37‑jährige Enrique Riquelme kündigt seine Kandidatur für das Präsidentenamt von Real Madrid an, verspricht zwei kommende internationale Stars und übt scharfe Kritik an Florentino Pérez, Xabi Alonso und der Vereinsführung.

Der ambitionierte 37‑jährige Enrique Riquelme hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt von Real Madrid offiziell angekündigt und damit einen offenen Kampf gegen den langjährigen Amtsinhaber Florentino Pérez (79) gestartet.

In einem ausführlichen Interview für die spanische Tageszeitung ABC präsentierte Riquelme ein klares Wahlversprechen: Er habe bereits zwei internationale Mega‑Stars unter Vertrag genommen, die in den kommenden Wochen ihre Namen preisgeben sollen. Riquelme betonte, dass er über eine verbindliche Vereinbarung verfügt, die sicherstellt, dass die beiden Stars bei seiner Wahl zum Präsidenten sofort ins Team einsteigen und langfristig zum sportlichen Erfolg des Vereins beitragen werden.

Er bezeichnete diese Verpflichtungen als unverzichtbar für die nächste Phase des Projekts, sowohl im Hinblick auf kurzfristige Zielsetzungen als auch auf mittelfristige und langfristige Perspektiven. Während Riquelme die Namen der Spieler noch nicht enthüllte, ließ er durchblicken, dass die Ankündigung in den nächsten zwei Wochen erfolgen werde. Im selben Gespräch übte Riquelme scharfe Kritik an der derzeitigen Führung von Real Madrid.

Er bemängelte, dass dem Traditionsverein aktuell an klarer Hierarchie, Professionalität und den Werten, die Real Madrid seit jeher auszeichnen, fehle. Der Kandidat warf dem Club ein Defizit im Gespür für das eigene Wesen vor und sprach von einer spürbaren Entfremdung von den Grundprinzipien des Vereins. Besonders problematisch sei seiner Ansicht nach die Behandlung des ehemaligen Trainers Xabi Alonso.

Obwohl Riquelme Alonso persönlich nicht kenne, würdigte er dessen professionelle Laufbahn sowohl als Spieler als auch als Trainer, insbesondere die Erfolge mit dem deutschen Klub Bayer Leverkusen. Riquelme erklärte, dass die Verpflichtung Alonsos als richtiger Schritt gewesen sei, die spätere Entlassung jedoch ein großer Fehler, da ein Projekt nicht in wenigen Monaten zum Abschluss gebracht werden könne.

Die Fans, so Riquelme, seien tief enttäuscht von der Art und Weise, wie Alonso ausgebremst wurde, von dem Zeitpunkt der Entscheidung und insbesondere davon, dass ihm nicht die nötige Autorität übertragen wurde, um seine Mannschaft zu leiten. Riquelme scheidete zudem klare Kanten zu möglichen Alternativen aus. Er schloss die Rückkehr des ehemaligen Trainerchefs José Mourinho kategorisch aus, obwohl Mourinho in der Vergangenheit Erfolge mit Madrid feiern konnte, da er laut Riquelme keine zukunftsweisende Lösung darstelle.

Ebenso kritisierte er den ehemaligen Verteidiger Álvaro Arbeloa, den er als möglicherweise nicht die richtige Wahl für die aktuelle Situation bezeichne. Abschließend forderte Riquelme, dass Real Madrid nun Trainer benötige, die Maßstäbe setzen und von allen respektiert werden. Er betonte, dass ein neuer Trainer nicht nur taktisches Geschick, sondern auch Führungsstärke und die Fähigkeit besitzen müsse, das Team zu motivieren und die hohen Erwartungen der Anhänger zu erfüllen.

Mit diesen klaren Botschaften hat Riquelme nicht nur sein politisches Profil geschärft, sondern auch gezeigt, dass er bereit ist, grundlegende Veränderungen im Club herbeizuführen, wenn er das Vertrauen der Mitglieder gewinnt





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