Entdecken Sie die Welt der Weine mit unserem 6er-Probierpaket 'Übersee-Genuss'

Erleben Sie die Vielfalt der Weine mit unserem 6er-Probierpaket 'Übersee-Genuss' und genießen Sie sechs erlesene Tropfen aus verschiedenen Regionen der Welt. Dieses Paket bietet Ihnen eine exklusive Auswahl an hochwertigen Weinen, die durch ihre exzellenten Bewertungen und prämierten Aromen überzeugen. Dank der sorgfältigen Auswahl unserer Deal-Experten können Sie sicher sein, nur die besten Tropfen zu erhalten.

Dieses Paket bietet für jeden Moment den passenden Wein. Dank der sorgfältigen Auswahl können Sie sicher sein, nur die besten Tropfen zu erhalten. 3x 2 Flaschen Rotwein für nur 39,90 Euro. 2x Warwick Estate »The First Lady« Cabernet Sauvignon 2021 Alle Weine haben exzellente Bewertungen - ausgezeichnet mit Double Gold beim Sakura Award, Goldmedaillen und 92-94 Punkten von James Suckling und Descorchados. Chile | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Petit Verdot, Syrah | 14 Prozent Vol. | trocken | Restzuckergehalt 2,9 g/L | Gesamtsäure 5,1 g/L. Diese trockene Cuvée aus Chile besticht im Glas mit einer dichten, dunklen rubinroten Farbe. Auch im Geschmack überzeugt der mehrfach ausgezeichnete Tropfen mit einem Aufeinandertreffen von fruchtigen Beerennoten und rauchigen Aromen wie geröstetem Kaffee. Ein vollkommener Ausdruck chilenischer Weine. Warwick Estate'The First Lady' Cabernet Sauvignon 2021 Südafrika | Cabernet Sauvignon | 13,5 Prozent Vol. | trocken | Restzuckergehalt 3,5 g/L | Gesamtsäure 5,3 g/L. Erleben Sie ein spannendes Zusammenspiel der Aromen von süßen Brombeeren, Kirschen, Tabak, dunkler Schokolade und einem Hauch Zimt. Verlieben Sie sich in diesen südafrikanischen Tropfen und genießen Sie ihn gemeinsam mit Ihrer liebsten Pasta. USA | Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Syrah | 13,5 Prozent Vol. | trocken | Restzuckergehalt 1,9 g/L | Gesamtsäure 5,4 g/L. Dieser rote Tropfen vereint Eleganz und Langlebigkeit. Neben den intensiven Fruchtaromen reifer Kirschen, verleihen die gut eingebundene Holznoten dem Wein das ganz besondere Etwas. Perfekt für das nächste BBQ!





