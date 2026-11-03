Entdeckung 2026 ED138: Neuer Zwergplanet-Kandidat jenseits von Pluto

Das Vera C. Rubin Observatory hat den Himmelskörper 2026 ED138 entdeckt. Mit bis zu 1500 km Durchmesser ist er ein starker Kandidat für den sechsten erkannten Zwergplaneten.

Das Vera C. Rubin Observatory in Chile hat einen bislang unbekannten Himmelskörper im äußeren Sonnensystem entdeckt, der als Kandidat für einen neuen Zwergplanet en gilt. Der Forscher Matthew Holman identifizierte das Objekt 2026 ED138 bei der Auswertung von Teleskopdaten und schätzt seinen Durchmesser auf eine Größenordnung zwischen 600 und 1500 Kilometern. Diese Dimensionen deuten darauf hin, dass die Schwerkraft des Objekts es in eine annähernd runde Form gezwungen haben könnte, was eine zentrale Voraussetzung für die offizielle Einstufung als Zwergplanet ist.

Größenordnung und astronomische Klassifizierung

Die exakte Größe von 2026 ED138 ist noch nicht final verifiziert, doch selbst die niedrigere Schätzung von 600 Kilometern übertrifft die Breite Deutschlands um das Dreifache. Rechnet man den maximalen Wert von 1500 Kilometern, wäre der Himmelskörper fast doppelt so groß wie Deutschland in Nord-Süd-Richtung, das rund 876 Kilometer misst. Astronomen gehen davon aus, dass bei einer solchen Masse die eigene Gravitationskraft ausreicht, um das Objekt zu sphäroidaler Form zu bringen. Sollte die Internationale Astronomische Union diese Eigenschaften bestätigen, rückt 2026 ED138 in die Riege der anerkannten Zwergplaneten auf. Aktuell listet die Union nur fünf solcher Himmelskörper: Ceres, Eris, Haumea, Makemake und Pluto.

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Verborgene Entdeckung am Milchstraßenrand

Der Fund war aus mehreren Gründen außergewöhnlich schwierig. 2026 ED138 verdeckte sich strategisch an einer der am schwierigsten beobachtbaren Stellen des Nachthimmels. Seine Umlaufbahn liegt weit jenseits der acht Hauptplaneten und sogar noch außerhalb der Bahn von Pluto, dem ehemaligen neinten Planeten. Noch kritischer ist seine Position relativ zur Erde: Das Objekt bewegt sich in der Nähe der Ebene der Milchstraße. Diese Region ist extrem hell, da sie von Milliarden von Sternen und interstellarer Materie durchsetzt ist. Der helle Hintergrund der Galaxienrinne maskierte das dunkle, ferne Objekt jahrzehntelang effektiv vor den Augen der Astronomen.

Seltene Sichtbarkeit und Datenanalyse

Matthew Holman beschreibt seine Reaktion auf die ersten Daten als überwältigende Überraschung. Er konnte den Fund zunächst kaum glauben und prüfte sofort alle Programme und Berechnungen auf technische Fehler. Die Bestätigung erbrachte die Erkenntnis, dass es sich um ein echtes, seltenes Objekt handelt. Die Suche nach bekannten Objekten in dieser Region ist aufgrund der Dichte der Milchstraße eine enorme technische Herausforderung, die selbst große Teleskope wie das Rubin-Observatory an ihre Grenzen bringt.

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Rückblickende Analyse alter Aufnahmen

Eines der überraschendsten Ergebnisse der Untersuchung war der Zugriff auf historische Daten. Nachdem die Astronomen genau wussten, wonach sie suchen mussten und welche Koordinaten 2026 ED138 aufwies, konnten sie den Himmelskörper auch auf alten Aufnahmen identifizieren. Die Spuren des Objekts reichen bis ins Jahr 2016 zurück. Diese historische Verknüpfung bestätigte die Bahnparameter des Körpers und unterstrich, dass es sich nicht um einen vorübergehenden Irrtum in der aktuellen Datenerfassung handelte. Die lange Verweildauer im äußeren Sonnensystem macht ihn zu einem wertvollen Studienobjekt für die Geschichte unseres Planetensystems.

Auswirkungen auf die Astronomie und zukünftige Schritte

Die Bestätigung von 2026 ED138 als Zwergplanet würde das Verständnis der Struktur des äußeren Sonnensystems erweitern. Sie zeigt, wie viele große Körper noch unbekannt sein könnten, die sich in der dunklen, kalten Region jenseits von Pluto verbergen. Die Internationale Astronomische Union wird weitere Beobachtungen durchführen müssen, um die Masse, die Form und die Umlaufbahn mit hoher Präzision zu vermessen. Nur so lässt sich der offizielle Status des Objekts rechtsverbindlich festlegen. Für Matthew Holman und sein Team bleibt die Entdeckung ein Beleg dafür, dass auch mit modernster Technologie wie dem Vera C. Rubin Observatory noch große Lücken in unserer Kenntnis des Kosmos bestehen, die sich nur durch systematische Himmelsdurchmusterungen schließen lassen.