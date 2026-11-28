Entdecken Sie die ursprüngliche Natur von Baja California, von Kakteen in San José del Cabo bis zu Buckelwalen in Los Cabos. Ein Reisebericht.

Die Halbinsel Baja California an der Westküste Mexikos bietet eine einzigartige Naturlandschaft, die weit von den touristischen Zentren entfernt ist. Die Autorin Andrea Walter reiste in den Landkreis an der Südspitze, um die ursprüngliche Natur zu erkunden. Dort trifft trockener Busch auf lehmfarbenen Sand und haushohe Kakteen, die unter der intensiven Sonne stehen. Die Vegetation wirkt oft schwarz verkohlt, doch sie ist nicht tot und kann bei wenigen Regentropfen sofort wieder erblühen.

Trockenes Hinterland und alte Kakteen

Bei Wanderungen nahe des Gebirgszuges Sierra de los Naranjos ist der Himmel oft wolkenlos. Der Durchschnitt des Jahres zeigt ein sehr trockenes Klima, was die Anpassungsfähigkeit der Flora betont. Der örtliche Guide Cristián bringt Besucher an abgelegene Orte, wo manche Kakteenarten mehrere Hundert Jahre alt werden. Sie werden von der lokalen Bevölkerung als "nuestros abuelitos" bezeichnet.

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In dieser rauen Umgebung gehen Pflanzen oft Symbiosen ein, um Wasser aus der gleichen Quelle zu ziehen. Wo Mangel herrscht, hält man zusammen, was das Überleben in der Wüste ermöglicht. Diese stacheligen Riesen tragen im Inneren Holz und bilden eine stabile Struktur für das Ökosystem. Die Stille im Hinterland steht im starken Kontrast zum Trubel an der Küste von Los Cabos.

Kulturelles Leben in San José del Cabo

Los Cabos besteht aus unterschiedlichen Welten, die sich deutlich voneinander abgrenzen. Während die Küste seit den 1970er Jahren als Monaco Mexikos gilt, mit großen Marinas und Golfplätzen, ist das Inland beschaulicher. In San José del Cabo, einem charmanten Städtchen mit bunten Häusern, geht es tagsüber ruhig zu. Abends und besonders donnerstags erwacht der Ort zum Leben, wenn der "Art Walk" stattfindet.

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Die Region bietet auch natürliche Highlights wie gigantische Findlinge, zwischen denen sich zauberhafte Becken gebildet haben. Das Wasser, das aus den Bergen kommt, erlaubt es Besuchern, von Monolith zu Monolith zu kraxeln. Natürliche Wasserrutschen laden zum Abkühlen ein, bevor man im Restaurant "El Toro Güero" essen kann. Dort wird rustikal gekocht und aus der Tiefe des Herzens serviert.

Unterwasserwelt und Artenreichtum

Die Unterwasserwelt rund um das gut 20.000 Jahre alte Riffsystem wurde wegen ihres Artenreichtums als "das Aquarium der Welt" bezeichnet. Der Guide Luis steuert vier verschiedene Tauchspots an, um die Vielfalt des Lebens zu zeigen. Besucher tauchen in Anzügen, Flossen und Taucherbrillen ab und werden bald von blauen, gelben und gestreiften Fischen umgeben.

Beim Tauchen wirkt die Unterwasserwelt wie ein einziger gigantischer Organismus. Graue Tiere mit großen Augen ändern gemeinsam ihre Richtung und strahlen endlose Ruhe aus. Neben dem Boot schwimmen Delfine durchs Wasser und machen Sprünge, als würden sie mit den Tauchern spielen. Dieses Erlebnis bietet einen tiefen Einblick in das marine Ökosystem.

Beobachtung der Buckelwale

Die Gegend zählt zu den besten Orten für Walbeobachtungen weltweit. Jedes Jahr von Dezember bis April ziehen Buckelwale von Alaska in die wärmeren Gewässer rund um Los Cabos. Sie paaren sich hier oder ziehen ihre Jungen nach knapp einjähriger Tragezeit groß. Der Bootsführer Lallo erspäht die ersten Fontänen im glitzernden Blau und steuert darauf zu.

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Die männlichen Buckelwale schießen in die Höhe und lassen sich krachend auf die Wasseroberfläche fallen, um die Weibchen zu beeindrucken. Dieses Schauspiel wiederholt sich mehrmals und sorgt für große Begeisterung bei den Beobachtern. Auch Luis und Lallo nehmen die Momente mit ihren Handys fest. Diese Saisongäste sind ab Dezember in den Gewässern um Baja California oft zu sehen und machen die Region zu einem einzigartigen Reiseziel.