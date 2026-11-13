Enteignungsverfahren in Potsdam: Krampnitz-See und Regenwasser

In Potsdam-Krampnitz wurde ein Enteignungsverfahren eingeleitet. Es betrifft ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück. Im Fokus steht der Regenwasserauslass am Krampnitzsee und die Entschädigungszahlung.

Die zuständige Enteignung sbehörde des Brandenburger Innenministeriums hat ein formelles Enteignung sverfahren im Zusammenhang mit der Entwicklung des früheren Kasernengeländes Krampnitz eingeleitet. Dieser Schritt wurde in der aktuellen Ausgabe des Amtsblatts des Potsdam er Rathauses bekannt gegeben und markiert einen entscheidenden Verwaltungsschritt für das Areal. Der Antragsteller für dieses Verfahren ist der Entwicklungsträger Potsdam, der das Gelände im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam als Treuhänder betreut. Die offizielle Einleitung dieses Prozesses setzt rechtliche Rahmenbedingungen für die weitere Nutzung und Aufteilung der betroffenen Grundstücke.

Kern des Verfahrens und Datum der Verhandlung

Eine nichtöffentliche Verhandlung zu diesem spezifischen Fall ist für den 9. Dezember terminiert. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Einleitung des Verfahrens tritt umgehend eine sogenannte Veränderungssperre in Kraft. Diese Sperre verhindert rechtlich bindend, dass der Eigentümer des betroffenen Grundstücks dieses vor Ablauf des Verfahrens verkauft, bebaut oder anderweitig verändert. Das Datum der anstehenden Verhandlung im Dezember dient dazu, die offenen Punkte im Zuge der Entschädigung zu klären, die mit der vorzeitigen Besitzeinweisung verbunden sind.

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Hintergrund: Antragstellung und Auftraggeberstruktur

Der formelle Antrag für das Enteignungsverfahren soll bereits im Juni 2024 eingereicht worden sein. Antragsteller ist dabei der Entwicklungsträger Potsdam, der als Treuhänder fungiert und die Interessen der Landeshauptstadt Potsdam bei der Entwicklung des Areals vertritt. Die Stadt hat den Treuhänder beauftragt, das ehemalige Kasernengelände Krampnitz gezielt weiterzuentwickeln. Diese Struktur der Auftragsvergabe zeigt, dass das Verfahren nicht im Interesse privater Investoren, sondern einer öffentlichen Entwicklungsaufgabe dient. Die lange Vorlaufzeit seit der Antragstellung im Juni deutet auf die Komplexität der vorbereitenden Planungen hin.

Betroffenes Grundstück am Krampnitzsee

Zentrales Objekt des Verfahrens ist ein nahezu 5000 Quadratmeter großes Grundstück. Dieses liegt direkt an der Potsdamer Chaussee, unmittelbar am Ufer des Krampnitzsees. Die Lage ist von besonderer Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Krampnitz. Aufgrund der direkten Anbindung an den See und die große Größe der Fläche ist das Grundstück ein Schlüsselbaustein für die umfassende Gestaltung des gesamten Kasernengeländes. Die spezifische Geometrie und die Uferlage bestimmen die technischen Anforderungen an die geplute Infrastruktur.

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Sachverhalt: Regenwasserauslass und Entschädigung

Der private Eigentümer dürfte sein Grundstück wahrscheinlich behalten, da der eigentliche Grund für das Verfahren nicht die vollständige Einziehung des Grundstücks ist. Wie der Entwicklungsträger Potsdam gegenüber der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) erklärte, geht es bei dem Enteignungsverfahren primär um den Bau eines Regenwasserauslasses. Dieser Auslass dient der Ableitung von gefiltertem Regenwasser direkt in den Krampnitzsee. Der Bau dieses technischen Bauwerks wurde auf Grundlage einer vorzeitigen Besitzeinweisung bereits realisiert, was bedeutet, dass die physische Infrastruktur bereits existiert.

Ausblick: Geplante Schritte im Dezember

Der anstehende Termin im Dezember konzentriert sich nun darauf, die mit der vorzeitigen Besitzeinvasion verbundene finanzielle Entschädigung zu regeln. Es geht also nicht mehr um die Frage der Eigentumsübertragung, sondern um die monetäre Abwicklung der bereits vorgenommenen Maßnahmen. Die Klärung dieser Entschädigung ist der letzte formale Schritt im administrativen Verfahren. Nachdem die vorzeitige Inbetriebnahme und der Bau abgeschlossen sind, dient das Gerichts- oder Behördenverfahren der gerechten Ausgleichszahlung. Die Entwicklungsträger Potsdam sehen diesen Schritt als Abschluss der technischen Umsetzung an, während die Stadt Potsdam die langfristige Integration in das Stadtviertel Krampnitz vorantreibt.