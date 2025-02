Enterprise Architecture Management (EAM) Workshop

Dieser interaktive Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen des Enterprise Architecture Managements (EAM) und zeigt Ihnen, wie Sie es in Ihrem Unternehmen erfolgreich implementieren können. Lernen Sie gängige EAM-Frameworks, Modellierungssprachen und Werkzeuge kennen und erfahren Sie, wie Sie die Zusammenhänge im Unternehmen analysieren und strategische Entscheidungen treffen.

Unternehmensarchitekturmanagement ( EAM ) ist eine etablierte Managementdisziplin in komplexen und innovativen Unternehmen. Es schafft Transparenz über die Zusammenhänge von Organisationsstruktur, Geschäftsprozessen und IT-Landschaft, unterstützt strategische Entscheidungen und zeigt Veränderungsbedarf auf. Dieser Workshop vermittelt Ihnen, wie Sie EAM in Ihrem Unternehmen etablieren können.

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über gängige EAM-Frameworks wie TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) oder NAF (Nato Architecture Framework) und Modellierungssprachen wie ArchiMate oder UML. Stakeholder-spezifische Anforderungen und EAM-Werkzeuge werden vorgestellt.Sie erfahren, wie sich die Zusammenhänge im Unternehmen unter dem Einfluss strategischer und operativer Treiber im Zeitablauf verändern, welche Geschäftsfähigkeiten Ihr Unternehmen benötigt, um sich für die Zukunft zu positionieren und inwieweit diese Fähigkeiten in der aktuellen Situation bereits vorhanden sind. Der Workshop ist interaktiv aufgebaut. Zu jedem Thema werden Beispiele aus der Praxis vorgestellt, zu denen in Gruppen praxisnahe Aufgaben bearbeitet und diskutiert werden. Die erlernten Konzepte können direkt in der Architekturarbeit eingesetzt werden.Der nächste Workshop findet vom 3. bis 4. März 2025 statt und richtet sich an Unternehmens-, Fach- und IT-Architekten, die ihr EAM-Wissen erweitern möchten. Der Workshop wird von Rolf Knoll geleitet, der als Senior Managing Consultant bei Novatec die Practice Area Enterprise Architecture Management (EAM) leitet. Mit über 13 Jahren Erfahrung in der Etablierung von EAM in Unternehmen und fast 30 Jahren IT-Architecture-Erfahrung ist er ein Experte auf seinem Gebiet





