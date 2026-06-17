Entlassung von Ole Werner: Kommunikationsdesaster schadet dem Ruf von RB Leipzig

Die Trennung von Trainer Ole Werner bei RB Leipzig entwickelt sich zu einem PR-Desaster. Eine undurchsichtige Kommunikation und ein kalt wirkender Umgangston beschädigen das Vertrauen der Fans und könnten langfristig die Attraktivität des Klubs für neue Mitarbeiter gefährden.

Der Trainer Ole Werner ist offiziell entlassen worden. Diese Entscheidung war zwar intern bereits länger festgestanden, doch der Weg zur endgültigen Trennung war für alle Beteiligten wenig würdevoll.

Insbesondere litt darunter der Ruf des Vereins und auch das Bild, das nach außen hin vermittelt wurde. Das eigentliche Problem liegt nicht in der Trennung an sich. Werner hatte sein Saisonziel erreicht und den Klub zurück in die Champions League geführt. Er hatte dies auf eine unaufgeregte und sympathische Art und Weise getan, was von vielen Fans geschätzt wurde.

Allerdings war auch den Verantwortlichen klar, dass dieser Erfolg maßgeblich auf dem Talent von Yan Diomande und den Schwächen der Konkurrenz beruhte. Ob sein Nachfolger Martín Demichelis die Situation besser meistern wird, bleibt abzuwarten. Das eigentliche Desaster ist die Kommunikation rund um die Trennung. Während sich Millionen Fans bei der WM-Show von Jürgen Klopp amüsierten, saß Werner vermutlich im Urlaub vor dem Fernseher und musste innerlich kochen.

Noch wenige Wochen zuvor war er als Klub-Angestellter gefeiert worden, plötzlich war er ohne furtheres zur Freigabe freigegeben. Was kam von seinem Vorgesetzten, dem Head of Global Soccer? Kein Anruf, keine WhatsApp-Nachricht. Die Vereinsführung verschwand in der Versenkung, der Klub wirkte wie mit Teflon beschichtet.

Für viele RB-Fans stellt der Umgang mit Werner einen massiven Vertrauensverlust dar. Und natürlich liefert die Situation neuen Stoff für die Kritiker. Der Höhepunkt dieser Misere war die vergangene Freitag, als aus Spanien vermeldet wurde, dass Werner entlassen sei. In der offiziellen Pressemitteilung des Klubs hieß es dann, die Entscheidung sei erst am Dienstagabend gefallen.

Eine wenig glaubwürdige Darstellung, die bei vielen nur Kopfschütteln auslöst. Und das Desaster könnte noch weitreichende Folgen haben. Die ungenierte Hire-and-Fire-Mentalität, gepaart mit einem spürbaren Mangel an menschlicher Wärme im Red-Bull-Fußballkosmos, hat sich in der Branche herumgesprochen. Irgendwann wird Geld allein nicht mehr ausreichen, um geeignetes Personal nach Leipzig zu locken.

Dann werden andere Faktoren entscheidend sein: eine wertschätzende Atmosphäre, echte Anerkennung und eine stärkere Identifikation statt reiner Leistungsorientierung. Es ist gut möglich, dass ein Top-Talent - sei es ein Spieler oder ein Trainer - bei zwei gleichen Angeboten sich gegen Leipzig entscheiden wird, weil dort das zwischenmenschliche Umfeld nicht stimmt. Leipzig riskiert, sich auf Dauer einen Ruf als kaltes, rein funktionales Unternehmen einzuhandeln, der langfristig den sportlichen Erfolg gefährden könnte





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