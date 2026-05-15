Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates, Buchung des Abschlussprüfers und Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers

Die Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft wird auf folgende Tagesordnungspunkte vorgestellt: 1. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 2. Die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 6. Entscheidung über die Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 7. Billigung des Vergütungsberichts.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, d.h. am 01.

Juli 2026. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien halten sollte, die dann nicht dividendenberechtigt wären, wird dem Hauptversammlungsbeschluss ein entsprechend modifizierter Beschlussvorschlag unterbreitet, der neben der Ausschüttung einer unveränderten Dividende je dividendenberechtigter Aktie in Höhe von 0,40 Euro die Verwendung des Bilanzgewinns umfasst und einen Ausweis einer entsprechend geminderten Ausschüttung an die Aktionäre und eines entsprechend höheren Gewinnvortrags vorsieht





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