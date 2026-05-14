Entlastungsprämie für Arbeitnehmer wird gestrichen, CDU-Finanzpolitiker fordert Gegenfinanzierung

Nach der Bundesrat-Blamage vergangene Woche hat die Regierung den steuerfreien Bonus für Arbeitnehmer beerdigt. Finanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) hatte ursprünglich geplant, die Entlastung über eine höhere Tabaksteuer gegenfinanzieren – und das noch in diesem Jahr. CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler (60) fordert nun, dass Fällt die Prämie, auch die Steuererhöhung (geplant zum 1. September) gestoppt werden soll.

Die 1000-Euro-Prämie ist vom Tisch! Nach der Bundesrat-Blamage vergangene Woche hat die Regierung den steuerfreien Bonus für Arbeitnehmer beerdigt. Finanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) hatte ursprünglich geplant, die Entlastung über eine höhere Tabaksteuer gegenfinanzieren – und das noch in diesem Jahr.

CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler (60) fordert nun, dass Fällt die Prämie, auch die Steuererhöhung (geplant zum 1. September) gestoppt werden soll. In BILD macht Güntzler klar: „Wenn die Entlastungsprämie vom Tisch ist, sollte man auch die Gegenfinanzierung ehrlich neu bewerten.





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