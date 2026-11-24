Microsoft informiert über unbefugte Zugriffe durch eine Sicherheitslücke in der Entra-Connect-Health-API. Daten sind abgeflossen.

Don’t show this againIn einer E-Mail informiert Microsoft betroffene Kundinnen und Kunden darüber, dass Kriminelle auf Daten des Entra -Tenants zugegriffen haben. Die attackierte Schwachstelle wurde am 9.

November dieses Jahres entdeckt, die Lücke steckt seit dem 23. Juli 2026 im Code. Microsoft Entra Connect Health liefert Admins als cloudbasierter Überwachungsdienst im Microsoft Entra Admin Center eine zentrale Ansicht über den Integritätsstatus, die Performance und Warnungen der lokalen Identitätsinfrastruktur . Am 19.

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November hat Microsoft der Mitteilung zufolge die Schwachstelle in der Microsoft-Entra-Connect-Health-API mit einem Sicherheitsupdate ausgebessert und weitere unbefugte Zugriffe blockiert. Die Untersuchungen, die am vergangenen Freitag abgeschlossen wurden, hätten den Datenabfluss zutage befördert. Dabei fanden die Techniker heraus, dass Unbefugte die Schwachstelle missbraucht haben, um auf Mandantendaten zuzugreifen. Der Zugriff war nur lesend, unbefugte Konfigurationsänderungen habe Microsoft nicht festgestellt.

Microsoft präzisiert, dass auf die E-Mail-Adressen der technischen Ansprechpartner und der Administratorkonten des Mandanten Zugriffe erfolgten. Außerdem sind Konfigurationsmetadaten des Mandanten betroffen: Microsoft nennt die Mandanten-ID , Anzeigename des Mandanten, ursprünglicher Domänenname , Ländercode, Regionsbereich des Mandanten, Microsoft-Entra-Lizenzstufe, Status der Verzeichnissynchronisierung und Onboarding-Status von Connect Health.

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Zudem war offenbar in einigen Fällen auch ein abgelaufenes Zertifikat zugänglich, mit dem Connect-Health-Agenten früher bei einem Ende 2024 abgeschalteten internen Microsoft-Dienst registriert wurden – dieser Bestandteil ist nicht in allen uns zugänglichen Kundeninformationen enthalten. Explizit kein Zugriff erfolgte auf Benutzerkennwörter, Kennwort-Hashes, Authentifizierungstoken, gültige kryptografische Schlüssel oder Details zur lokalen Server- und Active-Directory-Topologie. Auch Azure-Abo-Informationen blieben unberührt. IT-Verantwortliche müssen kein Softwareupdate installieren oder weitere Gegenmaßnahmen ergreifen, das hat Microsoft serverseitig bereits erledigt.

Allerdings sollte die Information über diesen Vorfall an die Unternehmens-IT weitergereicht werden, damit die Teams wachsam gegen Phishing- oder Social-Engineering-Angriffe bleiben – die ergatterten E-Mail-Kontakte können für glaubwürdigere Kampagnen missbraucht werden. Außerdem empfiehlt Microsoft, die eingetragenen technischen Kontakte des Tenants und die Nachrichtenempfänger zu prüfen und zu bestätigen.