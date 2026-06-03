Heute um 17 Uhr wird sich entscheiden, wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Verein keine Lizenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Das Drama um den TSV 1860 München geht weiter. Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern.

Heute um 17 Uhr wird sich entscheiden, wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Verein keine Lizenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga .

Das Drama um den TSV 1860 München geht weiter. Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich allerdings, das Finanzloch, für das er angeblich selbst verantwortlich ist, zu schließen.

Laut der 'Süddeutschen Zeitung' hatte der Geldgeber Ende Mai kurzfristig bestehende Darlehensverträge mit 1860 gekündigt. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor. +++ 03. Juni, 17:50 Uhr: 1860 München muss zwangsabsteigen +++ Der TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten.

Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen. Für die Münchner Löwen ist es bereits der zweite Zwangsabstieg seit 2017.

'Wir haben die Lizenz nicht bekommen, das heißt wir werden nächstes Jahr Regionalliga spielen. Wir sind dran, Lösungen zu finden und zu suchen, wie das Ganze hier weitergeht', so 1860-Präsident Gernot Mang. Und weiter: 'Es ist wirklich nicht einfach derzeit und wirklich sehr enttäuschend, weil wir Tag und Nacht hier verhandelt haben. Aber wir haben keine Einigung erzielt.

Das gibt es leider Gottes. Aber ich kann nur sagen, dass wir jetzt einen Weg gehen werden um den e. V., dass wir den Verein jetzt aufstellen und nach vorne schauen.

' Zuletzt sagte er: 'Wir sind komplett überrascht worden, dass die Darlehen gekündigt wurden und die ganzen Forderungen dazu. Irgendwann gibt es auch Grenzen. Es lagen am Schluss zwei Verträge vor, der eine war akzeptabel für den e. V., der andere für die HAM.

Beide waren akzeptabel für die KGaA und Paula (1860-Geschäftsführer Manfred Paula, Anm. d. Red. ). Aber es gab leider keine Einigung.

' 'Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen', hieß es im Statement der Münchner. Investor Ismaik teilte der 'Abendzeitung' mit, dass dieser Mittwoch ein 'trauriger Tag' sei. +++ 03. Juni, 16:25 Uhr: Fans und Funktionäre versammeln sich an der Grünwalder Straße +++Türkei nach München ebenfalls erfolgreich beendet und ist wie Verwaltungsrat und Neo-Beirat Sebastian Seeböck vor Ort angekommen.

Vizepräsident Hans Sitzberger unterhält sich am Trainingsgelände unterdessen mit den anwesenden Fans. In einer guten halben Stunden werden alle Beteiligten endlich Klarheit über die Zukunft ihres Vereins haben. Aus einem Bericht des 'BR' geht hervor, dass Hasan Ismaik seine '3'-Aussage gegenüber 'BRSport24' zurückgezogen hat. Der Investor war angeblich unzufrieden mit der Veröffentlichung dieser Nachricht.

Es wird erst heute um 17 Uhr offiziell bestätigt werden, ob die Löwen in derMillioneninvestor Hasan Ismaik hat allerdings bereits jetzt eine kryptische Aussage getätigt, die die Löwen-Fans zum Hoffen bringt. Der Jordanier antwortet auf Nachfrage zur aktuellen Situation von 'BR24Sport' nur mit der Zahl '3'. 2017 kündigte er den Abstieg von 1860 mit einer '4' ähnlich an. Gestern sagte der Investor gegenüber der 'SZ bereits: 'Ich denke, wir bleiben in der 3.

Liga - und jeder arbeitet besonders hart, um in der 3. Liga zu bleiben.

'+++ 03. Juni, 11:22 Uhr: Löwen-Präsident bricht Urlaub ab +++ Gernot Mang hat laut Berichten von 'Absolut Sechzig' seinen Urlaub in einem türkischen Robinson-Club abgebrochen und ist zurück auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt. Der 57-Jährige wird wohl in jedem Falle bei einer Entscheidung heute vor Ort sein wollen, um seinen Verein zu repräsentieren. Er soll wohl gegen Nachmittag beim Trainingsgelände ankommen.

Dort versammeln sich mittlerweile auch immer mehr 1860-Fans. +++ 03. Juni, 09:58 Uhr: Überraschender Nachrücker bei 1860-Zwangsabstieg +++ Sollte der TSV 1860 München bei einem Lizenzentzug und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die Regionalliga einen Platz im Teilnehmerfeld der 3. Liga freimachen, so ist die Nachfolge eigentlich klar geregelt.

Der bestplatzierte Absteiger würde den Platz der Münchner einnehmen. Das wäre in der vergangenen Saison der TSV Havelse gewesen. Wie der 'Merkur' jedoch berichtet, sollen die Mannen aus Niedersachsen wohl auf den Platz in der 3. Liga verzichten.

Sportdirektor Julian Riedel nannte etwaige Planungen für Liga drei zuletzt 'unseriös'. Nutznießer könnte der FC Erzgebirge Aue sein. Die Sachsen wären als Tabellenachtzehnter hinter Havelse das nächste berechtigte Team und könnten den erstmaligen Abstieg in die Regionalliga somit noch verhindern. Nachdem 1860 München weiterhin um die Lizenz bangen muss, gibt Investor Hasan Ismaik ein verhalten positives Updat





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