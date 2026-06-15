Entspannte Regeneration: Nagelsmann radelt mit Frau zum Training

Nach dem 7:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao zeigt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann in bester Laune. Gemeinsam mit seiner Frau Lena fährt er mit dem Fahrrad zur Trainingseinheit, während einige Spieler mit dem Golfcart unterwegs sind. Auch viele Familienmitglieder sind bereits im Teamquartier.

Nach dem deutlichen 7:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao bei der WM genoss Bundestrainer Julian Nagelsmann den Tag danach in vollen Zügen. Gemeinsam mit seiner Frau Lena radelte er vom Teamhotel The Graylyn Estate zur Trainingsanlage der Wake Forest University in Winston-Salem.

Die etwa zehnminütige Strecke absolvierten beide auf Gravelbikes der Marke Canyon Seite an Seite. Auch derTrainerstab sowie die Ersatztorhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel waren mit dem Fahrrad unterwegs. Einige Spieler wie Maximilian Beier, Deniz Undav und Pascal Groß nutzten hingegen ein Golfcart für den kurzen Transfer. Der Großteil der Mannschaft reiste mit dem Teambus an und kehrte nach der Einheit auch gemeinsam zurück.

Nach dem Regenerationstraining verließ Lena Nagelsmann als Erste den Platz, ehe ihr Mann etwa zwei Minuten später folgte, beide mit Sonnenbrille und in sommerlicher Kleidung. Die Angehörigen der Spieler waren ebenfalls vor Ort. Die Spielerfrauen und Familien durften die Nacht von Sonntag auf Montag im Teamquartier Graylyn Estate verbringen. Bereits am Sonntag waren einige von ihnen gemeinsam mit dem Team von Houston nach Winston-Salem geflogen.

Dazu zählten unter anderem die Partnerinnen von Florian Wirtz und Jonas Urbig sowie Sabrina, die Ehefrau von Nico Schlotterbeck. Beim Auftaktspiel im NRG-Stadium von Houston waren bereits zahlreiche Family-Mitglieder auf den Tribünen zu sehen, darunter die Eltern von Wirtz und Musiala sowie die Familien von Nick Woltemade, Angelo Stiller, Nathaniel Brown und Maximilian Beier. Die lockere Atmosphäre nach dem klaren Sieg zeigt, wie wichtig dem Team und Trainerteam Erholung und ein guter Teamgeist auch abseits des Platzes sind.

Während die einen mit dem Fahrrad oder dem Golfcart zur Regeneration fuhren, nutzten andere die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten. Die Präsenz der Familien bei Spielen und im Trainingslager unterstreicht den engen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Der Einsatz moderner Fahrräder für die kurzen Wege passt zudem zum professionellen und umweltbewussten Image, das der DFB und sein Stab pflegen wollen. Insgesamt vermittelt der Bericht ein entspanntes Bild vom WM-Alltag der deutschen Nationalmannschaft fernab von hohem Leistungsdruck





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