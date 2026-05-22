Ein Funktionär des England-Zweitligisten zeigte heimlich das Training des Gegner an und die Engländer zwangen Caspar Jander und seinen Teamkollegen aus den Aufstiegs-Playoffs. Inzwischen planieren die Profis eine Sammelklage und einen Aufstiegsbonus von 170.000 Euro pro Spieler und eine Gehaltsrückzahlung, der einen Aufstiegsbonus von 170.000 Euro pro Spieler und eine Gehaltsrückzahlung, die vor einem Jahr war, ohne Aufstiegsbonus 40% weniger ausgezahlt wurde.

Ein Funktionär des England -Zweitligisten zeigte heimlich das Training des Gegner an, worauf der englische Fußballverband EFL entschied, das Team um Caspar Jander aus den Aufstiegs- Playoffs zu nehmen.

Der FCN sollte bei einem Premier League Aufstieg von Southampton eine Million Euro Nachschlag erhalten haben. Stattdessen werden sie rechtlich vor Gericht gehen. Einige Profis planen auch eine Sammelklage und fordern einen Aufstiegsbonus und einen Gehaltsrückst~/Zuwendung. Ein Trainingslager steht an





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