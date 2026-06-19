Enttäuschung bei "Bares für Rares": Silberkannen wegen falscher Punze nur 1.800 Euro wert

Ein Verkäufer hoffte auf 4.000 Euro für drei Silberkannen und eine Zuckerdose, doch eine falsch identifizierte Punze ließ den Preis im Händlerraum einbrechen. Die Geschichte einer verpassten Chance bei der beliebten ZDF-Trödelshow.

Nach einer zufriedenstellenden Expertise sollte bei "Bares für Rares" eigentlich nichts mehr schief gehen. Leider ist das nicht immer der Fall. Michael Schlarmann brachte drei Silber kannen und eine Zuckerdose in die Trödelshow und hoffte auf einen üppigen Erlös.

Mit dem Geld wollte er seine Tochter unterstützen, die ein Studium im Ausland plante. Zunächst sah alles danach aus, dass er zeitnah die Flugtickets kaufen könnte, denn Expertin Heide Rezepa-Zabel zeigte sich begeistert. Stolze 4.000 Euro sollte das Konvolut erzielen, obwohl die auf dem Silber befindliche Punze nicht aus Augsburg, sondern aus Hanau stamme. Das dürfte aber im Händlerraum für Ernüchterung sorgen.

Tatsächlich handelte es sich bei der Punze nicht um einen alten Augsburger Stempel aus dem 16. Jahrhundert, sondern um eine Markierung der Silberwarenmanufaktur Johann Wilhelm Schleißner und Söhne in Hanau aus den 1860er-Jahren. Der gerade noch begeisterte Wolfgang Pauritsch bot plötzlich nur noch den reinen Silberwert von 1.800 Euro, was dem Verkäufer natürlich einen gewaltigen Schrecken einjagte. Doch es wurde nicht besser.

Niemand wollte den Händler überbieten und so entschied sich Michael Schlarmann, seine plötzlich ungeliebten Objekte wieder mit nach Hause zu nehmen. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Stempel solch eine große Wirkung entfalten kann. Da bleibt uns nur zu hoffen, dass Michael Schlarmann noch über eine andere Geldquelle verfügt, um den Traum seiner Tochter zu realisieren. Michael Schlarmann ist nicht der einzige, dessen Besuch im Händlerraum mit einer Enttäuschung endet.

Das Koncept der Sendung hat bis heute nicht verändert: Menschen wie Michael Schlarmann lassen ihre Ware von Sachverständigen bewerten und feilschen dann im Händlerraum um den Verkaufspreis. In diesem Fall waren die dortigen Verhandlungen nicht von Erfolg gekrönt. Die Sendung "Bares für Rares" läuft von Montag bis Freitag um 15:05 Uhr im ZDF. Wiederholungen strahlt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr aus





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bares Für Rares ZDF Trödelshow Silber Punze Heide Rezepa-Zabel Wolfgang Pauritsch Auktion Versteigerung Antiquitäten Sammlerstücke Händlerraum Expertise Wertbestimmung Verkauf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cadillac: P4 in Le Mans nach meisten Führungsrunden 'eine Enttäuschung'Für Cadillac war der diesjährige Auftritt bei den 24h Le Mans der bisher stärkste beim WEC-Saisonhöhepunkt, aber es gab kleine Stolpersteine im Rennen

Read more »

Zwei Tipper über 900.000 Euro reich - 50 Millionen Euro Jackpot bleibt ungeschlagenBei der Ziehung 6aus49 am Mittwoch hatten zwei Tipper bundesweit als einzige Spieler sechs Richtige. Ein Glückspilz kommt aus Niedersachsen und erhält nun genau 902.812,80 Euro für den richtigen Zahlen-Tipp.

Read more »

„Selten auf dem See”: Markus versteigert seine 922.000-Euro-Yacht – Gebote starten bei 1,09 EuroDer Schweizer Markus (49) hat nicht mehr genug Zeit für seine Yacht am Bieler See und möchte sie deshalb verkaufen. Er hat sie auf einer Auktionsplattform zum Verkauf gestellt.

Read more »