Enttäuschung um Itakura-Rückkehr: Rote Karte in Hamburg und kritische Bilanz

Die euphorische Rückkehr von Ko Itakura zu Borussia Mönchengladbach hat sich schnell in Enttäuschung verwandelt. Nach einer unnötigen Roten Karte gegen den HSV und einer schwachen persönlichen Bilanz steht der Japaner massiv unter Kritik, während die Verantwortlichen die sportlichen und finanziellen Aspekte der Transaktion reflektieren.

Die anfängliche Euphorie um die Rückkehr von Ko Itakura zu Borussia Mönchengladbach war in der gesamten Region groß und hatte sich rasch in tiefe Enttäuschung verwandelt.

Nach nur einer Saison bei Ajax Amsterdam verpflichtete der japanische Nationalspieler und Kapitän die Verantwortlichen der Borussia wieder, ein Schritt, der zunächst als strategischer Meilenstein gefeiert wurde. Sportvorstand Rouven Schröder, der die Transaktionen leitete, betonte stets den rationalen Aspekt dieses Wechsels. Während der Verkauf an den niederländischen Topklub vor einem Jahr 10,5 Millionen Euro brachte, kostete die Rückkehr des Defensivspielers nur 3,5 Millionen Euro.

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Wirtschaftlicher Gewinn statt sportlicher Erfolg

Dies ergab einen klaren wirtschaftlichen Gewinn von sieben Millionen Euro für den Verein, was die Transaktion aus finanzieller Sicht äußerst attraktiv erscheinen ließ. Doch die sportlichen Erwartungen, die an Itakura geknüpft wurden, erfüllten sich leider nicht. Statt der konstanten Höchstleistungen, die er vor seinem Abgang Woche für Woche im Fohlen-Trikot abgeliefert hatte, präsentierte sich der 29-Jährige in der aktuellen Saison als inkonsistent und fehleranfällig.

Der Tiefpunkt dieser schwierigen Phase ereignete sich am vergangenen Freitagabend im Auswärtsspiel gegen den HSV in Hamburg, ein Spiel, das für Gladbach mit einer 1:3-Niederlage endete. In der Schlüsselszene der Partie erhielt Itakura kurz nach der Halbzeitpause eine gelb-rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Diese rote Karte wurde von vielen Beobachtern als völlig unnötig und sportlich fragwürdig eingestuft, da sie den Lauf des Spiels entscheidend negativ beeinflusste.

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Mit weniger als elf Spielern auf dem Platz geriet Mönchengladbach zunehmend unter Druck und konnte die Führung nicht mehr verteidigen. Die Reaktion des Sportvorstands Rouven Schröder war klar und kritisch. Er verwies darauf, dass Itakura selbst erkennen müsse, wie schwerwiegend sein Fehler war. Schröder betonte, dass das Spiel bereits in der ersten Halbzeit sehr intensiv verlaufen sei und es daher unerlässlich gewesen wäre, die letzten 45 Minuten mit der vollen Mannschaftszahl zu bestreiten.

Als erfahrener Kapitän der japanischen Nationalmannschaft wisse der Japaner genau, wie er in solchen Situationen agieren müsse, und es sei bitter, dass er diese Erfahrung im entscheidenden Moment nicht abrufen konnte. Auch Cheftrainer Alexander Blessin äußerte sich nach dem Spiel deutlich enttäuscht über das Verhalten seines Abwehrspielers. Für den Trainer war die gelb-rote Karte der entscheidende Knackpunkt im Spielverlauf. Blessin war fest davon überzeugt, dass Gladbach mit elf Mann auf dem Platz noch mehr herausgeholt hätte.

Dennoch lobte er die Mannschaft für ihre Herzlichkeit und den Einsatzwillen, da die Spieler auch in der Unterzahl noch Chancen kreierten und eine hohe Intensität zeigten. Der Trainer forderte jedoch, dass man aus solchen Situationen lernen müsse, um Spiele in der Zukunft mit der vollen Personalstärke zu beenden. Bisher konnte Itakura nach seiner Sperre keine Argumente sammeln, um wieder in die Startelf zurückzukehren.

Saisonbilanz und wachsende Kritik

Seine persönliche Bilanz in diesem Saisonverlauf ist ernüchternd: In den fünf Partien, in denen er von Beginn an spielte, kassierte sein Team deutlich mehr Gegentore als erwartet. Die Kritik an der Defensive und insbesondere an der Führungsschwäche im Abwehrzentrum ist in den Medien und unter den Fans stark gewachsen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Itakura in den kommenden Wochen von diesem Fehlverhalten erholen kann und ob er das Vertrauen des Trainers und der Fans zurückgewinnen wird.

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Die wirtschaftliche Seite der Transaktion bleibt positiv, doch sportlich steht das Team weiterhin unter Druck, die defizitäre Defensive zu reparieren und wieder zu stabilen Ergebnissen zu kommen.