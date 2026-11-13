Entwarnung bei Cassiano Kiala: DFB-U19-Star darf bald wieder spielen

Der FC Bayern Juniore Star Cassiano Kiala hat eine Verletzung bei der EM Qualifikation überstanden. Das DFB Team und der Verein freuen sich über die gute Nachricht. Kiala kann bereits in naher Zukunft für Portugal zum Einsatz kommen.

Das DFB U19 Nationalteam muss nicht mit einem weiteren Ausfall seines Talents rechnen. Cassiano Kiala bleibt dem Kader erhalten. Der Innenverteidiger des FC Bayern hatte beim EM Qualifikationsspiel gegen Schweden eine Schonpause erhalten. Die medizinische Untersuchung bestätigte nun jedoch keine ernsthafte Verletzung.

Keine Verletzung nach EM Qualifikation

Die Entwarnung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den 17 jährigen Abwehrspieler. Bei der Partie am Donnerstag gegen Schweden endete seine Spielzeit in der zweiten Halbzeit. Der Trainer hatte ihn wegen Beschwerden in der Bauch und Hüftregion ausgewechselt. Das Spiel endete mit einem 2:1 Erfolg für die deutsche Auswahl. Die Sorge um den Kaderstatus war groß.

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Es handelte sich um eine rein vorsorgliche Maßnahme. Eine tatsächliche Verletzung konnte ausgeschlossen werden. Dies ist eine enorme Erleichterung für alle Beteiligten. Das Team kann nun wieder voll auf das Talent bauen. Kiala gilt als feste Größe in der Defensive.

Familiäre Vorbelastung durch Syndesmoseriss

Die angespannte Lage resultierte aus früheren Problemen. Im Februar litt Kiala an einem schweren Syndesmoseriss. Diese Verletzung zwang ihn zu einer längeren Pause bis zum Sommer. Ein Rückfall wäre für den Spieler und den Verein katastrophal gewesen. Genau dieses Szenario ist nun vom Tisch.

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Die Genesung verlief erfolgreich. Der medizinische Stab hat das Grüne Licht gegeben. Dies zeigt die gute Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum. Der Fokus liegt nun auf der schnellen Integration zurück ins Training. Die Belastungssteuerung war sehr behutsam. Alle Kontrolluntersuchungen waren negativ.

Possible Einsatz gegen Portugal am Samstag

Ein schneller Einsatz ist nun realistisch. Die deutsche U19 tritt am Samstag gegen Portugal an. Ein Startelfeinsatz von Kiala ist möglich. Die finale Entscheidung steht jedoch noch aus. Der Trstab wird die letzte Woche abwarten.

Dieses Timing ist optimal für die Vorbereitung. Portugal ist ein starker Gegner. Jede Verstärkung kommt gelegen. Kiala bringt viel technische Qualität mit. Seine Rückkehr würde die Abwehr stabilisieren. Die Hoffnung ist groß.

FC Bayern und Kompany freuen sich

Auch der FC Bayern profitiert von der Nachricht. Der Verein entwickelt den Spieler weiter. Kiala trainiert seit anderthalb Jahren regelmäßig mit den Profis. Das gibt ihm wichtige Erfahrung. Die Nähe zur ersten Mannschaft nutzt ihm. Sein Potenzial ist riesig.

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Trainer Vincent Kompany setzte ihn bereits ein. Am 21. Dezember 2025 debütierte er in der Bundesliga. Das Spiel gegen Heidenheim endete 4:0. Kompany vertraute auf das Talent. Dies zeigt die Wertschätzung. Kiala gehört zur nächsten Generation.

Neuer Vertrag bis 2031 mit Jorge Mendes

Die Zukunft ist vertraglich gesichert. Im August erhielt er einen neuen Deal. Dieser läuft bis zum Jahr 2031. Der Verein sichert seine Investitionen. Kiala ist gebürtiger Berliner. Er gilt als große Hoffnung. Sein Berater ist Jorge Mendes.

Mendes vertritt auch andere Stars. Er arbeitete mit Cristiano Ronaldo. Aktuell ist er für Lamine Yamal tätig. Dieser Support ist wichtig. Der Markt ist hart umkämpft. Bayern handelt proaktiv. Kiala bleibt in München. Die Entwicklung schreitet voran. Die Zukunft sieht vielversprechend aus.