Nach bakteriellen Funden im Kitawasser gibt es Entwarnung: Das Gesundheitsamt Potsdam und die EWP bestätigen für Groß Glienicke ein einwandfreies Trinkwasser.

Das Gesundheitsamt der Stadt Potsdam und die Energie und Wasser Potsdam (EWP) haben eine erste Entwarnung für die Bewohner des Ortsteils Groß Glienicke herausgegeben. Diese Meldung erfolgte am Freitagnachmittag, nachdem zuvor erhebliche Besorgnis über mikrobiologische Belastungen im Trinkwasser aufgetreten war. Die vorsorglichen Maßnahmen, die aufgrund der ersten Funde ergriffen wurden, können nun aufgehoben werden, da keine Auffälligkeiten im öffentlichen Netz festgestellt wurden.

Labortests bestätigen einwandfreies Trinkwasser

Bei einer umfangreichen Umgebungsuntersuchung des Trinkwassernetzes im Bereich von Groß Glienicke wurden keinerlei mikrobiologische Auffälligkeiten nachgewiesen. Die Stadt Potsdam teilte mit, dass die Laborergebnisse eindeutig sind und keine Grenzwertüberschreitungen vorliegen. Sowohl die Energie und Wasser Potsdam als auch die zuständigen Behörden stellten fest, dass in den Proben aus dem öffentlichen Leitungswasser weder Fäkalkeime noch sonstige Umweltkeime gefunden wurden. Dies bestätigt die Sicherheit der Wasserversorgung für die Allgemeinheit in diesem Gebiet.

Also read Schalke 04 braucht mal wieder einen Sieg - bei Mitaufsteiger SC Paderborn sind die Chancen groß

Herkunft der Bakterien Pseudomonas aeruginosa

Der Auslöser dieser Situation war eine Meldung des Kitaträgers Spatzennest an das Gesundheitsamt am Montag. Dieser Träger hatte einen Fund des Bakteriums Pseudomonas aeruginosa in den Einrichtungen gemeldet. Das Gesundheitsamt erklärte, dass es sich bei diesem Erreger um einen weitverbreiteten Umweltkeim handelt, der typischerweise in feuchter bis nasser Umgebung vorkommt. Wichtige Unterscheidungsmerkmale sind, dass es sich nicht um Darmbakterien handelt. Für gesunde Menschen stellt das Trinken oder der Kontakt mit diesem Keim kein gesundheitliches Risiko dar. Dennoch waren für bestimmte Risikogruppen zuvor Vorsichtshinweise herausgegeben worden, um mögliche Komplikationen zu vermeiden.

Advertisement

Advertisement

Betroffene Einrichtungen und aktuelle Lage

Ursprünglich waren drei Einrichtungen im Umfeld betroffen, die zur Betreuung von Kindern und Schülern dienen. Zu den betroffenen Standorten zählte eine Kindertagesstätte (Kita), ein Hort sowie die Ausgabeküche einer lokalen Schule. Allerdings meldete die Schule keine auffälligen Werte in ihren Wasserproben. Der Fokus der Untersuchung lag somit auf den beiden ersten Einrichtungen des Trägers Spatzennest. Die Eltern der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut werden, wurden vor der möglichen Keimbelastung gewarnt, bis die weiteren Tests vorlagen. Die Sorge der Bevölkerung bezog sich auf die hohen mikrobiologischen Belastungen, die in der Vergangenheit in den Einrichtungen des Trägers nachgewiesen worden waren.

Weitere Tests und künftige Prognosen

Trotz der aktuellen Entwarnung für das öffentliche Netz bleibt die Überwachung der Einrichtungen fortbestehend. Für die Häuser der betroffenen Träger werden in der kommenden Woche die Ergebnisse weiterer Tests erwartet. Diese zusätzlichen Untersuchungen sind notwendig, um die volle Sicherheit in den sensiblen Bereichen wie Küchen und Sanitäranlagen der Kindertageseinrichtungen zu gewährleisten. Bis zu den neuen Ergebnissen bleibt die Transparenz der Behörden entscheidend, um das Vertrauen der Eltern und der Anwohner in die Trinkwasserqualität von Potsdam aufrechtzuerhalten.