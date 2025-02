Entwickler Droht Influencern mit rechtlichen Konsequenzen für negative Rezensionen zu kostenlosem Shooter

Ein Entwickler eines kostenlosen Shooters auf Steam droht Influencern mit rechtlichen Konsequenzen, wenn sie sein Spiel nicht positiv bewerten. Der Entwickler Bluedrake42 argumentiert, dass er es leid sei, Content Creator zu beobachten, die Spiele schlechtmachen, die ihnen kein Geld bringen.

Auf Steam entwickelt ein Entwickler einen kostenlosen Shooter , der sich als Konkurrenz zu First-Person- Shooter n mit Realismusanspruch wie Battlefield versteht. Der Schöpfer des Spiels, der unter dem Namen Bluedrake42 bekannt ist, droht Influencer n, wenn sie sein Spiel nicht positiv bewerten. Seine Forderungen an die Content Creator wirken auf viele Nutzer unrealistisch.

Die Idee hinter dem Spiel ist es, eine kostenlose Alternative zu Spielen wie Arma zu bieten, aber mit einem starken Fokus auf Community und Mods. Für den 28. Februar 2025 ist das größte Update geplant, das zahlreiche Features wie Fahrzeuge, Bauen und Wiederbelebung hinzufügen soll. Doch vorab sorgt Bluedrake42 mit einer Warnung an Content Creator für Aufsehen. Bluedrake42, der selbst über eine Million Abonnenten auf YouTube verfügt, postete auf X einen Appell an Influencer, in ihren Reviews über das Spiel Ehrlichkeit gegenüber seinen Finanziellen Interessen zu walten. Er äußerte seinen Unmut über Content Creator, die Spiele schlechtmachen, die ihnen kein Geld bringen. Als Konkurrenz sieht Bluedrake42 Spiele wie Squad, Delta Force, Battlefield und Arma an. Er betont, dass er Kritik an seinem Spiel entgegennimmt, nicht aber von Personen mit einem finanziellen Interesse an dessen Misserfolg. In einem Video vom 11. Februar 2025 erklärt Bluedrake42, dass es ihm besonders um Content Creator geht, die sein Spiel mit einem anderen vergleichen, ohne dabei zu erwähnen, dass sie einen Vertrag mit diesem anderen Spiel haben. Für die Aussage seiner Meinung schlägt er Formulierungen wie: „Hey, ich habe kürzlich einen 40.000-Dollar-Vertrag mit diesem anderen Spiel unterzeichnet, also bin ich vielleicht voreingenommen. Aber hier sind meine ehrlichen ersten Eindrücke.“ Ob Bluedrake42 mit seiner Aktion tatsächlich voreingenommene Kritiken vermeiden kann, ist fraglich. Auf Steam zeigen die Bewertungen von Operation: Harsh Doorstep einen deutlichen Rückgang: Von 44 Bewertungen am 12. Februar waren nur noch 2 positiv.





