Der elektrische Porsche 718 Boxster steht kurz vor der Serienreife. Die Premiere des Serienfahrzeugs ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Die Entwicklung des vollelektrischen Porsche 718 Boxster nähert sich ihrem Abschluss. Nach einem laut dem Hersteller umfangreichen Erprobungsprogramm befindet sich der erste rein mit Strom angetriebene Zweitürer der Sportwagenmarke auf der Zielgeraden zur Serienreife.

Die Premiere des Serienfahrzeugs ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Mit den Prototypen legte das Erprobungsteam nach Angaben von Porsche rund vier Millionen Kilometer in mehr als 20 Ländern zurück. Die Tests umfassten Temperaturen von minus 30 Grad Celsius in Schweden bis plus 51 Grad Celsius im Death Valley in den USA. In Metropolen wie Las Vegas, Los Angeles und Shanghai standen die Alltagstauglichkeit und die Fahrsysteme im Mittelpunkt.

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Die Erprobungsrouten erstreckten sich über Höhenlagen zwischen 86 Metern unter dem Meeresspiegel und 2.750 Metern, zudem wurde das Ladeverhalten mit fünf verschiedenen Ladestandards untersucht. Ein zentrales Entwicklungsziel war Porsche zufolge der Erhalt der charakteristischen Eigenschaften der bisherigen Boxster-Modelle. Dazu platzieren die Ingenieure die 800-Volt-Batterie bei der eigens entwickelten „E-Core“-Architektur unmittelbar hinter den Sitzen, wo sich bislang der Verbrennungsmotor befand. Die Gewichtsverteilung von 40 Prozent auf der Vorderachse und 60 Prozent auf der Antriebsachse entspricht der klassischer Mittelmotorsportwagen.

Durch Leichtbaumaßnahmen bewegt sich das Fahrzeuggewicht im Bereich der aktuellen 911 Cabriolet-Modelle mit T-Hybrid-Antrieb.

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„Wir haben bei der Konzeption des Fahrzeugs nicht den einfachsten Weg gewählt, sondern uns für eine Reihe Porsche-typischer Lösungen entschieden“, sagt Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung. „Ein gutes Beispiel dafür ist die E-Core-Architektur. Sie ermöglicht eine tiefe Sitzposition und die mittelmotortypische Konzentration des Schwerpunkts in der Fahrzeugmitte. Das spürt man auf jedem Meter.

“ Zahlreiche Fahrwerkskomponenten des elektrischen 718 Boxster basieren den Angaben nach auf denen des Porsche 911, darunter die Vorderachslenkung des Carrera GTS. Erstmals ist für den 718 Boxster eine Hinterachslenkung verfügbar. Auch die Dimensionierung der Rad-Reifen-Kombinationen sowie der Bremsanlage orientiert sich am 911, von dem zudem die elektronisch geregelte Hinterachs-Quersperre PTV+ abgeleitet ist. Der vollelektrische Boxster soll der leistungsstärkste 718 aller Zeiten werden.

Das Topmodell beschleunigt in weniger als drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 250 km/h. Sämtliche Modellvarianten verfügen über Hinterradantrieb.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Kunden am Steuer des 718 Boxster spüren, wieviel Leidenschaft in dem Auto steckt und dass es uns gelungen ist, die DNA der Verbrenner-718 in die elektrische Welt zu übertragen“, sagt Frank Moser, Leiter Baureihen 911 und 718. Zur Serienausstattung aller Varianten gehört „E-Shift“, mit dem sich auf Knopfdruck ein virtuelles Siebengang-PDK-Getriebe aktivieren lässt. Die virtuellen Schaltkennlinien variieren je nach gewähltem Fahrmodus. Fahrer können zwischen automatischen Gangwechseln und manuellen Schaltvorgängen über die Lenkradwippen wählen.

Eine gezielte Drehmomentüberhöhung während der Schaltvorgänge soll dafür sorgen, dass die Fahrleistungen unabhängig von der Aktivierung des E-Shift-Modus identisch sind. Bei aktiviertem virtuellem PDK wird das Schalterlebnis von einem originalgetreuen Sechszylinder-Boxermotorsound begleitet. Als Grundlage dient der charakteristische Klang des Boxster GTS der Generation 981. Bei deaktiviertem E-Shift lassen sich über die Lenkradwippen stattdessen drei Rekuperationsstufen auswählen.

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„Es ist wirklich sensationell, was dieses Auto kann. Hier passen Leistung, Bremsperformance, Handling und Fahrerlebnis optimal zusammen“, sagt der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl.

„Wenn du die E-Shift-Funktion am Lenkrad aktivierst, dann steigert sich der Fahrspaß noch einmal deutlich. Der 718 Boxster gibt dir so viel Feedback, wie ich es bei keinem anderen vollelektrischen Auto je erlebt habe.

“Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden..

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