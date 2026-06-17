Entwicklungen im Nahen Osten: Drohnenangriffe, Siedlergewalt und diplomatische Spannungen

Aktuelle Meldungen aus dem Nahen Osten umfassen Verletzte nach Drohnenangriffen der Hisbollah im Südlibanon, wiederholte israelische Luftangriffe trotz eines US-Iran-Rahmenabkommens, Zusagen für einen privaten Wiederaufbaufonds für den Iran, Verzögerungen bei einer möglichen Bundeswehrmission in der Straße von Hormus sowie Angriffe extremistischer Siedler auf Moscheen im Westjordanland. US-Präsident Trump droht dem Iran erneut mit militärischen Maßnahmen und lehnt US-Investitionen in den iranischen Wiederaufbau ab.

Ein aktualisierter Bericht der israelischen Zeitung Times of Israel legt nahe, dass Explosionen im Südlibanon zu Verletzungen bei fünf israelischen Soldaten geführt haben, wobei einer von ihnen schwer verletzt wurde.

Den Angaben zufolge wurden die Explosionen durch Drohnen ausgelöst, die der Hisbollah zugerechnet werden. Eine dieser Drohnen habe in der Nähe eines israelischen Panzers eingeschlagen, während eine zweite Drohne wenig später ein Fahrzeug traf, welches die verletzten Soldaten evakuieren sollte. Bei diesem zweiten Angriff sei ein weiterer Soldat verletzt worden. Ungeachtet eines zwischen den USA und dem Iran vereinbarten Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges an allen Fronten dauern die Kampfhandlungen im Libanon an.

So meldete die libanesische Staatsagentur NNA am Dienstag, dass ein israelischer Luftangriff im Gebiet der Stadt Nabatäa mindestens vier Menschen das Leben gekostet habe. Andere lokale Medien sprachen sogar von mindestens sechs Todesopfern. Der israelische Polizeiminister Ittamar Ben-Gvir, der dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist, hatte zu Beginn der Woche erklärt, dass Israel trotz des Abkommens nicht davon absehen dürfe, Häuser im Südlibanon zu zerstören.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump einer finanziellen Beteiligung der USA an einem geplanten milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau des Iran eine klare Absage erteilt. Am Rande des G7-Gipfels in Frankreich betonte Trump: Wir investieren nicht, wir stellen nicht einmal zehn Cent bereit.

Zuvor hatte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, dass im Rahmen eines geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran ein privater Investitionsfonds in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau des Iran vorgesehen sei. Es seien bereits mehr als die Hälfte dieser Summe zugesagt. Der Fonds solle beiden Seiten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, ein endgültiges Abkommen zu schließen.

Bei dem geplanten Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung handele es sich demnach um ein rein privates Investitionsinstrument ohne staatliche Gelder oder Zuschüsse. Unternehmen aus den USA, Südkorea, Japan, Singapur, Malaysia, den Golfstaaten, Südamerika und Afrika hätten Zusagen gemacht. Bundesaußenminister Johann Wadephul hält eine Entscheidung über eine Beteiligung der Bundeswehr an der Sicherung der Straße von Hormus derzeit für verfrüht, da noch erhebliche Unklarheit über die Voraussetzungen für einen solchen Einsatz bestehe.

Er betonte, dass ein entsprechendes Bundestagsmandat davon abhänge, dass die Bundesregierung über den Inhalt der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs unterrichtet werde. Wadephul erklärte: Ich möchte nicht nur aus Pressemitteilungen, sondern ganz offiziell die 14 Punkte von den USA und Iran kennen. Es müsse geklärt werden, ob eine deutsche Mission in der Straße von Hormus möglich sei und ob die Anrainerstaaten ihr Einverständnis gäben.

Hier gebe es bisher keine Klarheit, von iranischer Seite sogar ablehnende Signale. Im Westjordanland haben israelische Siedler nach palästinensischen Angaben zwei Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. Der Bürgermeister des Dorfes Dschildschilija, Osama Abdullah, berichtete der Nachrichtenagentur AFP, die Siedler hätten in der Nacht Feuer im Waschraum der Moschee gelegt, das Gotteshaus selbst beschädigt und feindliche Parolen an die Wände geschmiert. Der palästinensische Zivilschutz konnte den Brand mit Hilfe von Dorfbewohnern löschen.

AFP-Journalisten vor Ort sahen Brandspuren und Spuren von Vandalismus. Auf den Wänden waren hebräische Schriftzüge wie Rache, Die Nacht der Moscheen und Grüße von der Hügeljugend zu lesen. Die Hügeljugend ist eine Bewegung extremistischer jüdischer Siedler. Weniger als zehn Kilometer entfernt, in der Ortschaft Al-Masraa al-Nubani, wurde ebenfalls ein Brandanschlag auf eine Moschee verübt.

Der dortige Bürgermeister Saad Dagher sagte der AFP, Siedler hätten einen Molotow-Cocktail auf die Moschee geworfen, wodurch nur ein Teil des Gebäudes in Flammen aufgegangen sei. Zwei Tage vor der geplanten Unterzeichnung des Iran-Rahmenabkommens hat US-Präsident Donald Trump erneut mit einer militärischen Rückkehr gedroht. Am Rande des G7-Gipfels am Genfersee sagte Trump: Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen.

In der Schweiz soll das bereits digital unterzeichnete Abkommen am Freitag bei einer persönlichen Zeremonie der beteiligten Parteien feierlich unterzeichnet werden. Es wird nicht erwartet, dass Trump persönlich anwesend sein wird; er will seinen Vizepräsidenten JD Vance schicken. Bundeskanzler Friedrich Merz geht davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus notwendige Mandat entscheiden wird





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