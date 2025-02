ONE setzt sich für die Förderung von Konfliktprävention als kluge Investition in die Zukunft ein. Der BR24-Gesprächspartner Stephan Exo-Kreischer betont die Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit und Diplomatie für die Sicherheit Europas. Er sieht den Populismus als Gefahr für die Entwicklungshilfe und ruft zur Solidarität mit anderen Staaten auf. Exo-Kreischer sieht auch zivilgesellschaftliche Akteure und den Privatsektor als wichtige Partner in der Entwicklungszusammenarbeit.

Die Entwicklungshilfe -Organisation ONE , eine Nichtregierungsorganisation (NGO), setzt sich für die Förderung von Konfliktprävention ein. ONE argumentiert, dass jeder Dollar, der in die Vermeidung von Konflikten investiert wird, 103 Dollar erspart, die in der Bewältigung eines bereits ausgebrochenen Konflikts erforderlich wären. Diese Behauptung stützt sich auf eine Studie des Internationalen Währungsfonds.

BR24 sprach mit Stephan Exo-Kreischer, dem Europa-Chef von ONE, anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz. \Exo-Kreischer betonte die Bedeutung von Investitionen in Konfliktprävention als kluge Investition in die Zukunft. Er mahnte die Finanzminister und anderen Entscheidungsträger in Europa, die Vorteile der Konfliktprävention zu erkennen und die Mittel dafür bereit zu stellen. \Exo-Kreischer betont die Verbindung zwischen Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie und Verteidigung. Er argumentiert, dass diese Bereiche eng miteinander verknüpft sind und dass die Konzentration allein auf Verteidigungsausgaben die Bedeutung der anderen beiden Bereiche vernachlässigen würde. Zudem sieht er den Populismus als Gefahr für die Entwicklungshilfe, da er Nationalstaatlichkeit und Anti-Universalismus fördert. Die USA scheinen vorbildlich zu sein, indem sie die Entwicklungshilfe einschränken. Exo-Kreischer drängt zur Solidarität und zum Verständnis, dass die Entwicklungshilfe nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch im Interesse der eigenen Sicherheit und Zukunft notwendig ist. \Neben staatlichen Budgets sieht Exo-Kreischer auch Möglichkeiten in zivilgesellschaftlichen Akteuren und dem Privatsektor. Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist nach wie vor hoch, und es gibt viele Unternehmen und Stiftungen, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren ist essenziell. Exo-Kreischer erwartet von der zukünftigen deutschen Bundesregierung, dass sie die Entwicklungszusammenarbeit als wichtige Investition anerkennt und weiter fördert. Er betont, dass es viele Politiker gibt, die sich für die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen, und dass ONE diese Politiker unterstützen will





