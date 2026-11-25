BeastBurst Entertainment pausiert die Entwicklung von Scars of Honor nach Ausfall eines Investors. Das Studio bleibt bestehen, sucht aber weiter nach neuen Finanzierungsquellen.

Das Entwicklerstudio BeastBurst Entertainment hat eine umfassende Personalabbau-Maßnahme eingeleitet und die Produktion des in Vorbereitung befindlichen Massively Multiplayer Online Role-Playing Games Scars of Honor vorübergehend ausgesetzt. Der CEO des Studios verkündete diese schwerwiegende Entscheidung gegenüber der Community, um zu erklären, warum die Entwicklung trotz vorheriger Hoffnungen auf eine erfolgreiche Finanzierung nicht fortgesetzt werden kann. Diese Maßnahme betrifft sämtliche Mitarbeiter des Teams, die das Unternehmen verlassen müssen.

Situation im Studio und Personalabbau

Der CEO von BeastBurst Entertainment erklärte öffentlich, dass die Entwicklung von Scars of Honor aktuell pausiert ist und das gesamte Team entlassen wurde. In einer Nachricht an die Fans betonte er, dass das Studio die betroffenen Mitarbeiter während dieses Übergangs aktiv unterstützen wird. Diese Entscheidung wurde als eine der schwierigsten beschrieben, die das Unternehmen in seiner bisherigen Geschichte treffen musste, und sie steht im direkten Zusammenhang mit dem Scheitern einer entscheidenden Finanzierungsrunde. Das Studio versichert weiterhin, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um die ehemaligen Angestellten bestmöglich zu begleiten.

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Hintergrund des Investor-Absturzes

Direkt vor der Pause befand sich das Entwicklerteam in vielversprechenden Gesprächen mit einem potenziellen Geldgeber, der die notwendige Finanzierung für das Projekt sichern sollte. Trotz dieser optimistischen Gespräche und der Bemühungen der Mitarbeiter kam die Investition nicht zustande, was den Produktionsstopp auslöste. Interessanterweise war das Schicksal von Scars of Honor schon bei der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne gefährdet, da diese das Finanzierungsziel deutlich verfehlte. Ein einzelner Investor hatte damals die Entwicklung trotzdem ermöglicht, doch nun fehlt erneut die stabile Grundlage für die weitere Arbeit.

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Zukünftige Pläne und Winterschlafmodus

Trotz der aktuellen Krise bleibt das Entwicklerstudio BeastBurst Entertainment bestehen und plant, nach neuen Investoren zu suchen, um die Produktion von Scars of Honor wieder aufzunehmen. Das Team befindet sich nun in einem sogenannten Winterschlafmodus, in dem alle aktiven Projekte ruhgelegt wurden, bis ausreichende finanzielle Mittel gesichert sind. Sollte es gelingen, einen neuen Partner zu gewinnen, wird die Arbeit am MMORPG fortgesetzt werden. Für den Zeitpunkt der Wiederaufnahme gibt es jedoch derzeit keine konkreten Voraussagen oder festen Termine, sodass unklar bleibt, wann ein Produktionsbeginn möglich sein wird.

Geschichte des Projekts und Community-Reaktion

Scars of Honor wurde bereits im Juli dieses Jahres Gegenstand eines Interviews, in dem die Entwickler Rückschlüsse aus den Playtests zogen und Einblicke in die Finanzierung des MMORPGs gaben. Seitdem hat sich die Lage im Studio dramatisch verändert, was viele Fans überrascht hat. Die Community reagiert mit Fragen zur Zukunft des Spiels, da die Pausierung der Entwicklung eine ungewisse Perspektive für den Release darstellt. Die Erwartungen an das Projekt waren hoch, doch die aktuellen Umstände machen eine realistische Einschätzung des Zeitplans unmöglich, bis neue signifikante Investitionen vorliegen.