Bundesarbeitsminister Schweitzer plant, die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren beizubehalten. Die Voraussetzungen dafür will der SPD-Politiker aber verschärfen. Demnach sollen künftig Zeiten des Bezugs von Arbeitslosen-, Kranken- und Übergangsgeld ebenso wenig angerechnet werden wie Minijobs und freiwillige Rentenbeiträge.

Zeiten der Kindererziehung sowie der Pflege von Angehörigen würden dagegen weiter in die Berechnung der Versicherungsjahre einfließen. Der Entwurf sieht vor, dass der Schritt in die abschlagsfreie Frührente wie bisher zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter möglich bleibt.

Dieses soll allerdings mit steigender Lebenserwartung angehoben werden. - Weitere zentrale Punkte des Gesetzesvorschlags sind eine Verschärfung der Regeln für die Altersteilzeit sowie der Pflicht für Selbstständige, grundsätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen. Schweitzer hofft nach Vorlage seines Rentenkonzepts auf eine rasche Einigung in der Bundesregierung. Man wolle mit einem großen Konsens in der Koalition vorankommen, sagte er in Berlin.

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Heutigen und künftigen Rentenempfängern sicherte der Minister zu, die Rente werde verfügbar und stabil sein. In der Unionsfraktion stößt der von Bundesarbeitsminister Schweitzer vorgelegte Gesetzentwurf zur Rentenreform auf ein geteiltes Echo. Das lese sich wie ein Antrag für den SPD-Bundesparteitag, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker von Stetten dem Magazin"stern". Notwendige Lösungen würden in eine unbestimmte Zukunft verschoben.