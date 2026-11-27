Der Spritpreisdeckel soll den auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst drei Monate gelten. Vor dem Kabinettsbeschluss könnte es noch Änderungen geben.

Der Spritpreisdeckel soll den auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst drei Monate gelten. Vor dem Kabinettsbeschluss könnte es noch Änderungen geben.. Plan ist, dass das Kabinett das Vorhaben am Mittwoch beschließt, hieß es aus Regierungskreisen.

Der Deckel soll am 1. Januar den auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst bis zum 31. März gelten. Eine Verlängerung ist möglich.

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