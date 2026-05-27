Enzo Leopold wechselt von Hannover 96 zu Borussia Mönchengladbach

Der Kapitän von Hannover 96, Enzo Leopold, verlässt den Zweitligisten nach vier Jahren und schließt sich Borussia Mönchengladbach an. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030 und verwirklicht damit seinen Bundesliga-Traum. Der Transfer kommt nicht überraschend, da Hannover nur im Aufstiegsfall eine Chance auf den Verbleib des Kapitäns hatte. Leopold bedankt sich bei Club und Fans für die schöne Zeit und die Entwicklung, die er bei den Roten durchlaufen durfte.

Enzo Leopold , der junge Kapitän von Hannover 96 , verlässt den Club nach vier Jahren und wechselt zu Borussia Mönchengladbach . Der 25-Jährige hat bei den Gladbachern einen Vertrag bis 2030 unterschrieben und erfüllt sich damit seinen Traum von der Bundesliga .

Leopold kam 2022 von Freiburg II zu Hannover 96, entwickelte sich unter Trainer Stefan Leitl zum Stammspieler und wurde vor einem Jahr unter Christian Titz zum Kapitän gemacht. In 124 Pflichtspielen erzielte er acht Tore für die Roten. Der Wechsel war abzusehen, da Hannover 96 nur bei einem Aufstieg die Chance hatte, den Kapitän zu halten. Leopold betonte, er habe immer offen mit dem Club kommuniziert und sei den Fans dankbar für die schönen vier Jahre.

Über Instagram verabschiedete er sich mit einer Liebeserklärung und sagte, er werde immer ein bisschen ein Roter bleiben. Seine Entwicklung beim Club beschrieb er als großartige Erfahrung, bei der er vom Nachwuchsspieler zur Führungspersönlichkeit heranwuchs. Die Kapitänsbinde sei eine große Ehre gewesen. Sportchef Ralf Becker zeigte Verständnis für den Wechsel und lobte Leopolds Entwicklung.

Bei den Gladbach-Fans weckt der Transfer angenehme Erinnerungen an Lars Stindl, der 2015 von Hannover nach Mönchengladbach kam und ebenfalls Kapitän und Publikumsliebling wurde. Leopold selbst freut sich auf die Bundesliga und den großen Club, bei dem sein Traum wahr wird





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