EON-Chef Birnbaum warnt: Stromnetze können nicht komplett vor Angriffen geschützt werden

Leonhard Birnbaum betont, dass EON die Sicherheit seiner Anlagen erhöhen, aber keine absolute Unverwundbarkeit erreichen kann. Aktuelle Brandstiftungen an Umspannwerken verdeutlichen die Notwendigkeit von Resilienz und schnellen Wiederherstellungsstrategien.

Leonhard Birnbaum, Vorstandsvorsitzender des deutschen Energieunternehmens EON, hat kürzlich in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur seine Sicht auf die Sicherheit der deutschen Stromnetzinfrastruktur dargelegt.

Er betonte, dass EON zwar in der Lage sei, die Widerstandsfähigkeit seiner Anlagen zu erhöhen, jedoch keine absolute Immunität gegenüber Angriffen garantieren könne. Der Netzbetreiber, der nahezu ein Drittel des nationalen Hochspannungsnetzes betreut - das entspricht etwa 700.000 Kilometern Leitungsnetz - müsse deshalb einen pragmatischen Ansatz wählen, der sowohl präventive Maßnahmen als auch schnelle Wiederherstellungsstrategien beinhaltet.





Birnbaum zog dabei einen anschaulichen Vergleich heran: So wie es unrealistisch sei, ein Wohnhaus völlig einbruchsicher zu machen, könne auch ein Stromnetz nicht vollständig vor Sabotage geschützt werden. Er wies darauf hin, dass die Aufgabe von Sicherheitsbehörden und Betreibern darin bestehe, potenziellen Angreifern das Vorgehen zu erschweren, nicht aber unmöglich zu machen.

"Wenn man zur Polizei geht und fragt, wie man sein Haus schützt, wird man nicht die Antwort erhalten, es sei absolut sicher. Man wird geraten, es so sicher wie möglich zu machen. Genauso ist es bei uns", erklärte Birnbaum.



Die Dringlichkeit dieser Einschätzung wird durch aktuelle Ereignisse untermauert.

In der vergangenen Woche wurde ein Umspannwerk in Reutlingen durch ein Feuer lahmgelegt - die Ermittlungen deuten stark auf Brandstiftung hin. Ähnliche Vorfälle haben bereits in der Hauptstadt Berlin stattgefunden, wo ebenfalls brandstiftende Angriffe auf die Energieinfrastruktur verzeichnet wurden. Im September des Vorjahres wurden zwei Hochspannungsmasten gezielt beschädigt, und im Januar desselben Jahres traf ein Feuer eine Kabelbrücke, die wichtige Leitungen trägt.

In beiden Fällen dauerte die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung mehrere Tage, was die Verwundbarkeit kritischer Infrastruktur verdeutlicht und die Notwendigkeit robuster Notfallpläne betont. Birnbaum schloss mit einem Appell an Politik und Gesellschaft: Es sei wichtig, realistische Erwartungen zu haben und gleichzeitig in Maßnahmen zu investieren, die die Resilienz des Netzes stärken, etwa durch redundante Leitungswege, automatisierte Überwachungssysteme und schnelle Reaktionskapazitäten. Nur so könne man die Folgen von Angriffen begrenzen und die Versorgungssicherheit für Verbraucher und Unternehmen langfristig gewährleisten





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energieversorgung Netzsicherheit Brandstiftung Infrastruktur Resilienz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

+++ 05:39 Rheinmetall-Chef warnt vor Scheitern des deutsch-französischen Panzerprojekts MGCS +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

MGCS: Rheinmetall-Chef warnt vor Scheitern des deutsch-französischen PanzerprojektsGerade erst sind die Pläne zum Bau eines neuen deutsch-französischen Kampfflugzeugs geplatzt. Beim Rüstungskonzern Rheinmetall wächst nun die Sorge, dass dem gemeinsamen Panzerprojekt MGCS Ähnliches widerfährt.

Read more »

Anschläge auf Stromleitungen: Eon-Chef: Komplettschutz der Stromnetze nicht möglichEon-Chef Birnbaum sieht keinen vollständigen Schutz der Stromnetze vor Angriffen. Wie der Konzern dennoch auf Störungen vorbereitet sein will.

Read more »

Eon-Chef: Komplettschutz der Stromnetze nicht möglichBerlin/Essen - Ein kompletter Schutz der Stromnetze vor Angriffen ist nach Ansicht von Eon-Chef Leonhard Birnbaum nicht möglich. „Wir können unsere

Read more »