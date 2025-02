ePA: Rollout trotz Verzögerungen im Blick

Trotz neuerlicher Verzögerungen blicken Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen dem bundesweiten Rollout der elektronischen Patientenakte (ePA) weiter zuversichtlich entgegen. GKV-Chefin Pfeiffer sieht in der ePA einen „Riesenschritt auf dem Weg zur Digitalisierung des Gesundheitswesens“. Der Rollout soll nach aktuellem Stand zwischen Februar und April erfolgen.

Berlin. Trotz neuerlicher Verzögerungen blicken Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen dem bundesweiten Rollout der elektronischen Patientenakte (ePA) weiter zuversichtlich entgegen. Mit der „ePA für alle“ werde ein „Riesenschritt auf dem Weg zur Digitalisierung des Gesundheit swesens“ getan, sagte die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Dr. Doris Pfeiffer, am Donnerstag in Berlin.

Die Akte werde „Schritt für Schritt“ Mehrwert entfalten, indem sie Daten einfacher und schneller verfügbar mache, zeigte sich Pfeiffer überzeugt. Doppeluntersuchungen etwa ließen sich künftig besser vermeiden, das entlaste Patienten, aber auch Ärzte. Inzwischen seien von den Kassen rund 70,5 Millionen ePA für die gesetzlich Versicherten eingerichtet worden.„Wird am Anfang sicher noch ab und zu ruckeln“Derzeit wird die ePA in Franken, Hamburg, sowie in Teilen Nordrhein-Westfalens getestet. Der Geschäftsführer der gematik, Dr. Florian Fuhrmann, hatte diese Woche erklärt, man wolle sich „Mitte März das Resümee der Tests in den Modellregionen anschauen und dann entscheiden, ob wir Anfang April in den Roll-out gehen können“. Ursprünglich war Mitte Februar als Zeitpunkt für eine Auswertung der Tests angepeilt worden. GKV-Chefin Pfeiffer merkte dazu an, die ePA brauche eine „Aufwärmphase und das Training in den Modellregionen, bevor es den bundesweiten Startschuss geben kann“. Wie bei allen großen IT-Projekten werde es „am Anfang sicher noch ab und zu ruckeln“. Dies sei auch bei der elektronischen AU-Bescheinigung und dem E-Rezept der Fall gewesen. „Inzwischen erleichtern beide Anwendungen den Versicherten, aber auch den Arbeitgebenden, der Ärzteschaft und den Apotheken den Alltag“, so Pfeiffer. Wann wird die ePA Alltag für die Versicherten?Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuletzt erklärt, er gehe davon aus, dass der bundesweite Rollout der ePA zwischen Februar und April erfolgen könne. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hatte gemahnt, vor einem Rollout müssten Sicherheitslücken, wie sie etwa vom Chaos Computer Club (CCC) vorgetragen worden seien, geschlossen sein. „Die eklatanteste, weitreichendste Sicherheitslücke ist aus unserer Sicht die Tatsache, dass man ohne eine physikalisch vorhandene eGK auf beliebig viele elektronische Patientenakten zugreifen kann, also ohne dass ein Behandlungskontext hergestellt wurde“, hatte KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sybille Steiner jüngst im Interview mit der Ärzte Zeitung betont. (hom)





