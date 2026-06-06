Epic Games bringt Chapter 7 Season 3 mit neuen Features und Änderungen

Epic Games hat die Server für eine große Wartung heruntergefahren, um Chapter 7 Season 3 vorzubereiten. Die neue Season bringt neue Features und Änderungen, wie die neue Map 'The Shattered Coast', die Geister und neue Waffen. Die Spieler können sich auf spannende, neue Orte freuen und sich einen Vorteil gegenüber anderen Spielern erhaschen.

Epic Games hat die Server für eine große Wartung heruntergefahren, um Chapter 7 Season 3 vorzubereiten, das mit einem neuen Battle Pass, Map-Veränderungen und mehr kommt.

Die offiziellen Patch Notes zeigen, was sich verändert hat. Die neue Map heißt 'The Shattered Coast' und bringt verschiedene Biome zum Vorschein, um abwechslungsreich wie möglich zu sein. Dazu gehören normale sowie tropische Wälder, Strände, eine Wüste, herbstliche sowie winterliche Landschaften. In der Mitte der Karte findet man den Zero-Point, der wie immer pulsiert und Fans die Gravitation kurzzeitig entziehen kann.

Chapter 6 Season 3 hat kleine quadratische Wesen vorgestellt - die Geister. Diese gaben den Spielern, wenn sie aufgehoben wurden, besondere Boni wie Heilung oder Schilde. Das Feature kommt jetzt zurück und ist noch besser als zuvor. Im Match können die Spieler diese kleinen Racker extrahieren und von ihren Boni profitieren.

Nach jeder erfolgreichen Extraktion erhält man Geisterstaub. Mit dieser neuen Währung kann man vor einem Match auswählen, mit welchem Geist man seine Runde starten möchte. Dadurch kann man sich einen Vorteil gegenüber anderen Spielern erhaschen. Die Geister besitzen zudem unterschiedliche Seltenheitsstufen und je nachdem, welchen man auswählt, wird der Preis des Geisterstaubes teurer.

Zu den verfügbaren Geistern zählen die Geister könnten auch leveln, damit sie noch mächtiger werden. Das passiert, indem man mit ihnen Erfahrung sammelt. wie Kisten zu öffnen. Auch neue Waffen sollen die Meta bestimmen. Diesmal stellt Epic Games 4 Exemplare vor.

Dazu gehören neue Waffen sollen die Meta bestimmen. Diesmal stellt Epic Games 4 Exemplare vor. Dazu gehören: Entfernungsabhängige Transparenz: Symbole der Audio-Visualisierung für Schüsse und Schritte werden nun je nach Entfernung ausgeblendet. Bedrohungen in der Nähe bleiben voll sichtbar, während entfernte Symbole transparent werden.

Verringerte Reichweite der Audio-Visualisierung für Schritte: Schritte erscheinen nun in geringerer Entfernung auf der Anzeige als Schüsse, da sie ein Signal für den Nahbereich sind.

'Ground Rush' jetzt überall verfügbar: 'Ground Rush' - die Fallschirm-Mechanik, die letzte Saison für 'Zero Build' eingeführt wurde - ist nun sowohl in 'Build' als auch in 'Zero Build' aktiv. 'Ground Rush' und erneutes Öffnen des Gleiters in 'Zero Build': 'Ground Rush' wird nun auch aktiviert, wenn der Gleiter erneut geöffnet wird (nicht nur beim anfänglichen Absprung oder bei Sprungflächen).

Zielen (ADS) im Schlachtenbus: Während der Fahrt im Schlachtenbus zum Matchbeginn kann man nun über das Visier zielen (ADS), um die Karte besser zu überblicken. Zudem lassen sich so der Landeort leichter markieren und pingen. Neue Controller-Einstellung - 'Tweak Zone': Das Team hat eine neue Möglichkeit geschaffen, das Zielen bei winzigen Stick-Bewegungen zu verfeinern, die normalerweise in der 'Dead Zone' (Totzone) des Controllers ignoriert werden.

Wenn diese Option aktiviert ist, bewegen diese Eingaben direkt das Fadenkreuz, anstatt die Kamera zu drehen. Perfekt, um einen Schuss auf große Distanz genau auszurichten oder einen Treffer am Körper in einen Kopfschuss zu verwandeln. Man findet die 'Tweak Zone'-Zieloptionen in den Controller-Einstellungen. Angepasste Sturmzeiten: Das Team hat die Zeitabläufe der Sturmkreise geändert, um den Spielverlauf zu optimieren und langwierige Endphasen zu vermeiden.

Diese Änderungen gelten nicht für Wettkampf- oder Ranglisten-Modi. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Umschaltoption zwischen 'Bauen' und 'Kein Bauen' beim Betreten von BR oder Reload möglicherweise nicht angezeigt wurde. Das Drehen von Battle-Pass-Kosmetikgegenständen mit dem rechten Analogstick führt nicht mehr dazu, dass gleichzeitig durch die Liste gescrollt wird, nachdem der Reiter 'Pass' mit Maus und Tastatur aufgerufen wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem bei einigen Outfits im Spind Stil-Symbole, Tags oder Beschreibungen fehlten.

Die Outfit-Stile 'Zorniger Eiskönig' und 'Goldener Eiskönig' (Exalted Ice King) zeigen nun die Augeneffekte korrekt an. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Outfit-Stil 'Goldene Agentin' für Skye bei einigen Spielern nur teilweise golden erschien. Die Beingurte und Schuhtexturen des 'Dark Voyager' werden nun korrekt angezeigt. Buff Perry, Herkules und Vegeta zeigen nun die korrekten Sockenfarben an, wenn 'Kicks' (Schuhe) ausgerüstet sind





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