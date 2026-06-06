Epic Games gewährt Zugang zum Unreal Performance Test und AMD kündigt Sempron-Prozessoren an

Ein Rückblick auf den 7. Juni: Epic Games stellt den nicht öffentlichen Unreal Performance Test für PC Games Hardware bereit, während AMD die neue Sempron-Prozessor-Familie für den Einsteigermarkt vorbereitet. Der Benchmark demonstriert fortschrittliche 3D-Grafik der frühen 2000er mit hohen Polygon- und Texturanforderungen, während AMD mit Sempron eine Antwort auf Intels Celeron plant und die Duron-Serie ablöst.

Epic Games , die Entwickler der Unreal Engine , haben PC Games Hardware Zugang zum sogenannten Unreal Performance Test ( UPT ) gewährt. Die im Jahr 2002 verfügbare Version basiert auf der Unreal Engine 9.18 und entspricht damit nahezu dem Entwicklungsstand von Unreal Tournament 2003 (Version 9.27).

Nur sehr wenige Webseiten besitzen überhaupt die Erlaubnis, den nicht öffentlichen Unreal Performance Test zu nutzen. Der Benchmark präsentiert keine echte Spieleszene, sondern einen Kameraflug durch einen extrem realistisch modellierten und texturierten Level.

Zudem sind patrouillierende Spielfiguren zu sehen. Screenshots aus dem UPT sind nicht gestattet. Der Test erfordert 32-Bit-Rendering, da ein Stencil Buffer benötigt wird. Gleichzeitig können bis zu 200.000 Polygone dargestellt werden, wobei die Texturen (bis zu 1.024 x 1.024 Texel) bis zu 35 MiB VRAM auf der Grafikkarte beanspruchen - für damalige Verhältnisse sehr hohe Anforderungen.

Vertex Shader werden nicht verwendet (stattdessen traditionelles, fest verdrahtetes Hardware T&L), Pixel Shader hingegen bis zur Version 1.4 (Radeon 8500) für das Rendern des Terrains. DirectX-7-Karten benötigen möglicherweise bis zu zwei Renderdurchgänge, um die Texturen zu kombinieren. Benchmarks mit zeitgenössischen Grafikkarten sind in einer Bildergalerie zu sehen. AMD hat zudem bekannt gegeben, im zweiten Halbjahr 2004 eine neue Prozessor-Familie einzuführen: die Sempron genannten CPUs sollen für Desktop-PCs und Notebooks auf den Markt kommen.

Marty Seyer, damaliger Vizepräsident bei AMD, erklärte: Der PC wird nicht mehr nur für E-Mails und Internet-Surfen verwendet - wir passen uns den steigenden Anforderungen der Nutzer an und bieten Lösungen, die die Performance-Erwartungen kommender Anwendungen erfüllen. Am 27. Juli wurden die Semprons im Detail vorgestellt. Die neue Sempron-Serie löst die älteren Duron-Chips ab und soll vor allem Intels überarbeiteten Celeron-Prozessor Konkurrenz machen.

Die meisten Einsteiger-Prozessoren sind im Sockel-A-Gehäuse mit Taktfrequenzen von 1,5 bis 2,0 GHz (Sempron 2200+ bis 2800+) erhältlich. Kritiker bemerkten eine offenbar optimistische Einschätzung: Gleich getaktete Thoroughbred-Prozessoren haben bei identischer Cache-Größe und gleichem FSB-Takt deutlich niedrigere Prozessornummern. Für Sockel 754 wurde der Sempron 3100+ mit 1,8 GHz eingeführt. Die Sempron-Reihe wurde später bis zur 45-nm-Generation für AM3 fortgeführt.

Unreal Performance Test und AMD Sempron - das geschah am 7. Juni. PC Games Hardware wirft jeden Tag einen Blick zurück in die noch junge, aber bewegte Geschichte des Computers. Wurde der UPT ein Jahr später vielleicht bei jemand anderem wieder verwendet?

Schade, aber immerhin gab es damals eine Antwort vom Chef persönlich. Was ist mit dem UT99-Benchmark? Es existierte vermutlich eine extra Version, möglicherweise bereits in der PCG vor der PCGH





PCGH_Redaktion / 🏆 35. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unreal Performance Test UPT Epic Games Unreal Engine Benchmark Grafikkarte VRAM AMD Sempron Duron Intel Celeron PC Games Hardware Rückblick 2002 2004

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Effizienztuning: Kühler und sparsamer ohne LeistungsverlustDie High-End-CPU Ryzen 9 9950X3D2 ist zwar rasend schnell, wird aber sehr heiß. Mit wenigen Handgriffen und etwas Glück lässt sich das Problem selbst beheben.

Read more »

Die Woche gratis bei Epic: Mindestens HOMM-Fans, aber auch Piratenfans strahlenEpic Games verschenkt diese Woche Songs of Conquest und Rogue Waters - beide Spiele sind bis zum 11. Juni 2026 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Read more »

Epic Games bringt Chapter 7 Season 3 mit neuen Features und ÄnderungenEpic Games hat die Server für eine große Wartung heruntergefahren, um Chapter 7 Season 3 vorzubereiten. Die neue Season bringt neue Features und Änderungen, wie die neue Map 'The Shattered Coast', die Geister und neue Waffen. Die Spieler können sich auf spannende, neue Orte freuen und sich einen Vorteil gegenüber anderen Spielern erhaschen.

Read more »

AMD Radeon Anti-Lag für Linux: Valve macht's möglichValve hat eine neue Anti-Lag-Umsetzung für den Vulkan-Grafiktreiber veröffentlicht. Das senkt die Eingabelatenz unter Linux – wichtig für die Steam Machine.

Read more »