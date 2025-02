Eine neue systematische Review der American Academy of Neurology (AAN) zeigt, dass epidurale Steroidinjektionen (ESI) bei Radikulopathien und Spinalkanalstenosen kurzfristig Schmerzen und Behinderung lindern können. Die Langzeiteffekte bleiben jedoch unzureichend erforscht. Die Studie empfiehlt, die Wirksamkeit von wiederholten Injektionen regelmäßig zu überprüfen und mögliche Nebenwirkungen im Blick zu behalten.

Loma Linda Patienten und Patientinnen mit Nacken- und Rückenschmerzen infolge von Radikulopathie n und Spinalkanalstenose n werden häufig epidurale Steroidinjektionen (ESI) angeboten. Und tatsächlich können sie helfen, gerade bei den Radikulopathie n. Die meisten Effekte halten aber nur wenige Monate an, resümmieren Forschende der American Academy of Neurology (AAN) nach Durchsicht der jüngeren Literatur.Das systematische Review (Neurology 2025; online 13.

Februar) dient als Ergänzung eines entsprechenden Papers aus 2007 (Neurology 2007 online März). Damals war das Fazit, dass ESI radikuläre lumbosakrale Schmerzen für 2-6 Wochen lindern können, aber weder die Funktion verbessern noch dabei helfen, eine Operation zu verhindern.Wenngleich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre aktuelle Auswertung unter Einbezug von 90 neuen, zwischen 2005-2017 publizierten randomisiert-kontrollierten Studien (randomised controlled trials, RCT) ihre Fragestellung erweiterten und differenzierten, blieb diese Kernaussage im Wesentlichen bestehen und die Datenlage an vielen Stellen unzureichend.Im Fokus standen für die jeweiligen zervikalen oder lumbalen Pathologien – Radikulopathie oder Spinalkanalstenose – Kurzzeiteffekte über die ersten drei und Langzeiteffekte über mindestens sechs Monate auf Schmerzen und Behinderung, im Vergleich zu Placebo oder einer aktiven Vergleichssubstanz.Jeder Vierte kann profitiertenDemnach reduzieren ESI bei zervikalen und lumbalen Radikulopathien wahrscheinlich kurzfristig die Schmerzen, die Behinderung und letztere möglicherweise auch langfristig, mit Unterschieden in der jeweiligen Erfolgsrate gegenüber der Vergleichsgruppe von 24 Prozent, 16 Prozent und 11,1 Prozent. Um das jeweilige Behandlungsziel bei einer Person zu erreichen, müssen rechnerisch vier, sechs beziehungsweise neun Personen mit ESI behandelt werden.Bei lumbaler Spinalkanalstenose betrug diese Number Needed To Treat (NNT) vier für eine kurzfristige Besserung bei der Behinderung und acht für einen entsprechenden Langzeit-Effekt. Auf die kurzfristige Schmerzlinderung hatten die Injektionen keinen Einfluss, und dafür, Langzeit-Effekte auf Schmerzen zu bewerten, reichte die Evidenz nicht aus. Das galt auch für langfristige Schmerzreduktionen bei Radikulopathien und jegliche Langzeit-Effekte bei zervikalen Spinalstenosen. Insgesamt gab es kaum RCT zu zervikalen Radikulopathien und gar keine zu zervikalen Spinalkanalstenosen.Variable VergleichsgruppenDie Studien erlaubten keine Aussage, ob kristalline oder nicht-kristalline Glukokortikoide besser wirken und ergaben auch keine Unterschiede bei verschiedenen Zugangswegen. Auch ließ sich nicht ableiten, ob Operationen besser verhindert werden können als mit epiduralen Injektionen ohne Steroide.Auch die Kontrollinterventionen variierten stark. Sie umfassten Injektionen von Kochsalz, Lidocain, Clonidin, Operationen und Physiotherapie. Für künftige Studien empfehlen die Autorinnen und Autoren intramuskuläre Kochsalzinjektionen in die paraspinale Muskulatur als „echtes“ Placebo. Allerdings müssten es dann therapienaive Patienten und Patientinnen sein, sonst könnten sie den Unterschied zu einer epiduralen Injektion erkennen.Nicht unkritisch weiterbehandeln Die Wirksamkeit wiederholter ESI wurde in keiner der Studien untersucht – wenngleich dies durchaus gängige Praxis ist. Bei wiederholter Steroid-Gabe ist mit Langzeit-Nebenwirkungen zu rechnen. „Trotzdem könnten wiederholte ESI in spezifischen klinischen Situationen nützlich sein, wenn aufgrund des Ansprechens auf frühere Injektionen weiterhin mit kurzzeitigen Effekten zu rechnen ist, und alternative Interventionen nicht funktionieren, kontraindiziert sind oder nicht zu den Präferenzen der Patienten und Patientinnen passen“, räumen die Forscher und Forscherinnen ein. Sie raten aber dazu, die Wirksamkeit dann auch regelmäßig zu überprüfen und mögliche Nebenwirkungen im Blick zu behalten





