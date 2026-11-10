Epstein-Ermittlungen: US-Ausschuss fordert weitere Strafverfahren

Nach 15 Monaten Untersuchung fordert der US-Aufsichtsausschuss weitere Epstein-Ermittlungen gegen Mitwisser. Das Justizministerium soll wichtige Zeugen erneut befragen.

Der republikanisch geführte Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Dienstag in Washington einen Abschlussbericht vorgelegt, der weitere strafrechtliche Ermittlungen gegen mögliche Epstein-Mitwisser oder Täter aus dem Umfeld des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein fordert. Den Bericht präsentierte der Ausschussvorsitzende James Comer im Repräsentantenhaus.

Den Abschlussbericht gingen 15 Monate Untersuchungen und Anhörungen voraus. Comer erklärte, dass es ein Justizsystem gegeben habe, das die Opfer wiederholt im Stich gelassen habe. Der Bericht richtet sich damit ausdrücklich an die Strafverfolgungsbehörden.

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Ausschuss verlangt neue Ermittlungen und Zeugenbefragungen

Der Aufsichtsausschuss fordert das Justizministerium unter der Führung von Todd Blanche auf, weitere mögliche Mitwisser und Täter aus Epsteins Umfeld strafrechtlich zu untersuchen. Blanche ist ein früherer Anwalt von US-Präsident Donald Trump.

Außerdem verlangen die Abgeordneten, dass wichtige Zeugen erneut befragt oder vernommen werden. Konkret genannt werden der frühere Bürgermeister von Miami Beach, der Demokrat Philip Levine, sowie der französische Promi-Friseur Frédéric Fekkai, der Salons in New York und anderen US-Städten betreibt.

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Zudem stützt sich der Bericht auf Unterlagen, die der Ausschuss im Juni an die Bundesermittler weitergeleitet hatte. Diese Dokumente stammen von Sarah Kellen, einer langjährigen Assistentin Epsteins. Der Ausschuss verlangt, dass auch diese Angaben weiter geprüft werden.

Ferner fordert der Bericht eine erneute Befragung von Lesley Groff, einer anderen langjährigen Assistentin Epsteins. Groff hatte angegeben, sie habe nie den Verdacht gehabt, dass Epstein Frauen oder Mädchen sexuell missbraucht habe. Der Ausschuss stuft diese Aussage jedoch als unglaubwürdig ein.

Republikaner und Demokraten bewerten die Untersuchung gegensätzlich

Die republikanischen Ausschussmitglieder erklärten, sie hätten keine Beweise dafür gefunden, dass Donald Trump in Epsteins Verbrechen verwickelt gewesen sei. Diese Feststellung ist ein zentraler Punkt des Berichts.

Der ranghöchste Demokrat im Ausschuss, Robert Garcia, kritisierte die Untersuchung dagegen als lückenhaft. Er warf dem Justizministerium erneut vor, bei der Freigabe der Epstein-Akten zu Jahresbeginn über 2,5 Millionen Dokumentenseiten zurückgehalten zu haben.

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In den freigegebenen Unterlagen wird der Name des Präsidenten vielfach erwähnt. Trump hatte sich monatelang gegen die Veröffentlichung der Epstein-Akten gewehrt, unterzeichnete am Ende aber doch ein entsprechendes Gesetz des Kongresses.

Demokraten wollen Untersuchungen ab Januar fortsetzen

Nach ihrem Sieg bei den Kongresswahlen vor einer Woche wollen die Demokraten die parlamentarischen Untersuchungen im Zusammenhang mit Epstein ab Januar weiter vorantreiben. Damit ist die Aufarbeitung im Kongress noch nicht abgeschlossen.

Hintergrund ist die Verurteilung Epsteins im Jahr 2008, die erstmals erfolgte, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er jedoch nur für 13 Monate in Haft. Gegen ihn werden zudem Vorwürfe erhoben, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben.